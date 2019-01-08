Число погибших на пожарах в Гомельской области в 2018 году снизилось на 13,4%

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на пожарах в Гомельской области в прошлом году снизилось на 13,4% по сравнению с 2017-м. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в Гомельской области за год произошло 714 пожаров - снижение по сравнению с предыдущим годом на 3%. На пожарах погибли 58 человек, что на 13,4% меньше по сравнению с 2017-м", - отметил Сергей Дичковский.

В то же время начальник управления констатировал рост пожаров в Гомельском, Добрушском, Ельском, Житковичском, Кормянском, Наровлянском районах. Увеличение числа погибших по сравнению с 2017 годом отмечено в Брагинском, Ветковском, Житковичском, Жлобинском, Рогачевском районах. В сельской местности зарегистрировано 393 случая, 321 - в городах.

По словам представителя МЧС, 53% погибших - пенсионеры (31 человек), при этом более половины из них в момент ЧП были в состоянии алкогольного опьянения. Еще 23 погибших на пожарах - неработающие.

Среди основных причин пожаров Сергей Дичковский назвал неосторожное обращение с огнем (261 случай), а также занесение постороннего источника зажигания (142).-0-