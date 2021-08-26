Число погибших на производстве в Гомельской области снизилось на 44%

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число погибших на производстве в Гомельской области в январе - июне этого года снизилось на 44,4% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Об этом сказал сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько на заседании облисполкома, которое прошло с участием заместителя премьер-министра Юрия Назарова и государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, передает корреспондент БЕЛТА.Петр Шутько подчеркнул: в январе - июне этого года в Гомельской области уменьшилось по сравнению с таким же прошлогодним периодом число погибших из-за убийств, ДТП, от суицидов, на производстве, от попадания воды в верхние дыхательные пути. Однако стало больше погибших на пожарах. "Всего за первое полугодие от внешних причин погибли 280 человек - на 4 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Петр Шутько.По его словам, принимаемые в регионе меры позволили снизить число погибших на производстве - с 9 в первом полугодии 2020 года до 5 человек в январе - июне этого года. В то же время травмированных на рабочих местах стало больше - 43 человека в этом году и 33 - в прошлом.Наиболее подверженной риску травмирования на протяжении нескольких лет остается профессия водителя. "В первом полугодии каждый шестой из травмированных на работе - водитель. Жертвами ЧП на производстве неоднократно становились слесари-ремонтники (4), животноводы (3), маляры (3), каменщики (2), грузчики (2)", - отметил председатель комитета.Он констатировал, что чаще всего гибнут и травмируются опытные работники: "Более половины несчастных случаев произошло с людьми старше 40 лет. Как правило, они давно в профессии, десятки раз проходили обучение и инструктажи по охране труда". На молодежь приходится 16% несчастных случаев.Самым неблагоприятным месяцем стал июнь - 3 погибших и 13 тяжело травмированных. По дням недели наиболее травмоопасными оказались четверг, понедельник и среда. Большинство ЧП зафиксированы в утренние часы (до 10.00) и в послеобеденное время (с 14.00 до 17.00).Больше всего погибших и получивших тяжелые травмы - в организациях сельского хозяйства (12 несчастных случаев, в том числе 2 с летальным исходом) и строительства (7 тяжело травмированных).По информации председателя комитета, главная причина травматизма - нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований локальных правовых актов по охране труда. Нередко ЧП случались из-за того, что работники были допущены к труду без проверки знаний, стажировки или инструктажа по охране труда."Один из факторов нарушений требований по охране труда - употребление спиртного на рабочем месте. В январе - июне два работника, один из которых погиб, в момент травмирования были в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировал Петр Шутько. При этом оба ЧП случились утром, когда рядом с работниками находились коллеги и непосредственные руководители. "Это указывает на отсутствие контроля за трудовой дисциплиной", - считает председатель комитета.Он добавил, что в первом полугодии в 9 районах не было случаев гибели и тяжелого травмирования работников на производстве. "Это Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский и Железнодорожный (Гомеля) районы", - уточнил Петр Шутько.Резервом для стабилизации обстановки в регионе и снижения уровня производственного травматизма руководитель считает укрепление трудовой дисциплины, повышение эффективности контроля за ее соблюдением в организациях.-0-