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23 декабря 2019, 12:07

Число погибших на производстве в Гомельской области снизилось почти на 16%

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-ноябре этого года число погибших на производстве снизилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе ведется постоянная работа по профилактике производственного травматизма. "Принимаемые меры способствовали снижению числа погибших на производстве с 19 в январе-ноябре прошлого года до 16 - в этом, или на 15,8%", - конкретизировал Петр Шутько.

По коэффициенту частоты смертельного производственного травматизма регион занимает вторую позицию после Брестской области. За прошедший период смертельный производственный травматизм зафиксирован в 14 районах области, а в пяти из них наблюдается рост числа погибших: Житковичском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском и Железнодорожном районе Гомеля. Самый высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом (число погибших на 100 тыс. работающих), превышающий средний показатель по области, наблюдается в Наровлянском районе. Также выше областного уровня эта цифра в Лоевском, Кормянском, Октябрьском, Хойникском районах.

"К сожалению, несмотря на принимаемые меры, увеличилось число тяжело травмированных на производстве с 70 до 97 человек", - констатировал Петр Шутько. Рост наблюдается в 12 районах области и двух Гомеля.

Нулевой травматизм - не допущено случаев гибели и тяжелого травмирования работников на производстве - отмечается в Буда-Кошелевском и Ельском районах, добавил председатель комитета.

По его информации, средний возраст погибших и тяжело травмированных на производстве составил 45 лет. Наибольший удельный вес у работников в возрастных диапазонах от 51 до 60 лет (38%) и от 40 до 50 лет (23%). Чаще всего были подвержены риску травмирования представители таких профессий, как тракторист (12 человек), водитель автомобиля (10), слесарь-ремонтник (8), электромонтер (7), подсобный рабочий (7), животновод (6).

Наибольшее количество погибших и тяжело травмированных на производстве наблюдается в организациях сельского хозяйства (26% от общего количества пострадавших), промышленности (почти 9%), строительства (8%), жилищно-коммунального хозяйства и нефтехимической промышленности (по 5%).

Петр Шутько выразил обеспокоенность неукомплектованностью штатов управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов специалистами по охране труда. Также серьезным фактором, который увеличивает риск производственного травматизма, он назвал нахождение сотрудников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. "Особую тревогу вызывает тот факт, что 8 работников, или 7% от общего числа получивших травмы со смертельным и тяжелым исходом, находились в состоянии опьянения. Все 8 получили травмы в дневное время, когда рядом с ними находились коллеги по работе и непосредственные руководители. Однако какие-либо меры не были приняты", - подчеркнул председатель комитета. Он добавил, что за распитие спиртного в рабочее время или по месту работы в январе-ноябре этого года уволены 308 человек.

Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований локальных правовых актов по охране труда (в 24% ЧП). Также фиксировались случаи невыполнения руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, допуск потерпевшего к работе без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, нарушение правил дорожного движения и другие факторы. "В 44% несчастных случаев на производстве усматривается исключительно вина потерпевшего. Можно сделать вывод, что у таких работников отсутствует культура безопасности, они не заботятся ни о личной безопасности, ни о безопасности окружающих", - прокомментировал Петр Шутько.

Анализ ситуации показал, что самыми неблагоприятными месяцами являются июнь, август, январь и октябрь. По дням недели наиболее травмоопасными оказались понедельник, вторник и среда. Чаще всего работники травмировались в дневное время. Наибольшее число ЧП зафиксировано с 10.00 до 12.00 - 32 случая.

На совещании были обозначены первоочередные меры для повышения безопасности труда работников. Дальнейшим резервом для стабилизации обстановки и снижения уровня травматизма является укрепление трудовой дисциплины, убежден Петр Шутько.

"На местах необходимо полностью уйти от формализма в данном вопросе, ужесточить контроль и меры ответственности. Сохранить жизнь и здоровье человека - это первоочередная задача", - обратил внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.-0-

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Гомельская область несчастный случай на производстве
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