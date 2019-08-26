Число получающих профподготовку старшеклассников в Гомельской области удвоится

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число старшеклассников Гомельской области, получающих допрофессиональную и профессиональную подготовку, в новом учебном году удвоится, сообщил сегодня на областном педагогическом совете начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

Важным участком педагогической деятельности Сергей Порошин назвал подготовку специалистов для народно-хозяйственного комплекса. Так, в прошлом году в регионе большая работа была проведена по организации допрофессиональной и профессиональной подготовки старшеклассников. "3740 десятиклассников обучались и будут продолжать обучаться по 38 профессиям. В новом учебном году число ребят, которые будут получать первичные профессиональные навыки, увеличится вдвое", - уточнил начальник главного управления образования.

Базой для этого стали 25 учреждений профессионального образования, 10 - среднего специального, один вуз и 117 средних школ. Наибольшее число учащихся в минувшем году осваивали такие востребованные в регионе профессии, как швея, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор ЭВМ, повар, продавец, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, штукатур.

Говоря в целом о системе профессионального образования, Сергей Порошин отметил, что в прошлом учебном году за счет областного бюджета подготовлены свыше 6,4 тыс. молодых рабочих и специалистов. Они обеспечены первым рабочим местом. В этом году начнут обучение более 7,87 тыс. человек.

Для повышения качества подготовки специалистов были названы имеющиеся резервы, среди которых - обновление учебно-материальной базы учреждений, более широкое внедрение в образовательный процесс стандартов WorldSkills International, применение практико-ориентированного обучения, укрепление ресурсных центров и использование базы предприятий и организаций.

Сегодня на совещании педагогов Гомельской области, участниками которого стали 1 тыс. человек, подытожили результаты и достижения прошедшего учебного года, обсудили проблемы и пути развития региональной образовательной системы, определили задачи, стоящие перед отраслью. Кроме того, на конференции лучшие представители педагогической общественности получили награды.-0-