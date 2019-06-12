Число пожаров в экосистемах Гомельской области в этом году возросло на 19%

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гомельской области произошел 181 пожар в экосистемах против 152 за аналогичный период 2018-го. Рост составил 19%, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Практически ежесуточно регистрируются возгорания сухой растительности, торфяников, в лесополосах. Так, за прошедшие сутки ликвидирован лесной пожар на площади 1 га в Житковичском районе.

В настоящее время введен запрет на посещение лесов в 19 районах Гомельской области, рассказали в отделе охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма регионального производственного лесохозяйственного объединения. Пока запрет не коснулся только Житковичского района. Ограничение на посещение лесов введено в Октябрьском районе. Здесь допускается транзитное перемещение людей, при этом собирать грибы и ягоды нельзя.

Оперативная обстановка отражается на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси, которая размещена на сайте Минлесхоза, а также отраслевых объединений в областях.

Введение запрета исключает посещение лесов, в том числе прогулки, походы, пикники, въезд транспорта. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 25 БВ (в настоящее время базовая величина - Br25,5). Как подчеркивают в ГПЛХО, это необходимая мера для сохранения лесного фонда и обеспечения безопасности самих людей, ведь в большинстве случаев причиной возгораний в экосистемах становится человеческий фактор (палы сухой растительности и мусора, оставленные окурки).

В лесхозах просят жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности и без промедления сообщать о фактах их нарушения, а также случаях возгорания в лесах.-0-