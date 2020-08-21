Число работающих без регистрации ИП физлиц в Гомельской области в этом году выросло на 7,2%

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области, по данным на 1 августа, деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ведут 5,53 тыс. физлиц. В январе-июле их количество увеличилось на 398 (это порядка 7,2%) по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Поступления единого налога в бюджет за семь месяцев от данной категории плательщиков составили Br588 тыс., что на Br18,7 тыс. больше прошлогоднего показателя.

По словам Дмитрия Дайнеко, чаще всего жители области выбирают оказание парикмахерских и косметических услуг, маникюр и педикюр - этим занимаются 1376 человек (24,9% от общего числа данной категории физлиц), а также продажу на торговых местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, хлебобулочных и кондитерских изделий - 1476 человек (26,7%).

Популярны и услуги репетиторства: их предлагают 945 человек (17,1%). "Стоит отметить, что Гомельская область на первом месте среди регионов по количеству репетиторов, в республике уступаем только Минску", - добавил Дмитрий Дайнеко.

В разрезе районов области больше всего физлиц, работающих без регистрации ИП, в Речицком и Жлобинском - 794 и 696 человек соответственно. Это 27% от их общего количества. В Гомеле - 1892 человека, или 34,2%.-0-