Число работающих по упрощенной системе налогообложения ИП в Гомельской области выросло почти на 16%

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области общее число субъектов предпринимательской деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения, на 1 сентября 2020 года увеличилось на 11,8% в сравнении с аналогичной датой 2019-го, в том числе количество индивидуальных предпринимателей - на 15,8%, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Татьяна Сидоренко.

В регионе упрощенную систему налогообложения используют 51,3% субъектов предпринимательской деятельности. "На 1 сентября "упрощенку" применяли 25,2 тыс. субъектов малого бизнеса. Из них 6,8 тыс. организаций, 18,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. В сравнении с началом сентября 2019 года количество таких субъектов выросло на 11,8%", - отметила Татьяна Сидоренко.

По ее словам, увеличение произошло за счет весомого прироста числа индивидуальных предпринимателей - на 15,8%. "Это стало возможным в том числе благодаря указу №143 "О поддержке экономики" от 24 апреля 2020 года, который позволил применять упрощенную систему индивидуальным предпринимателям - плательщикам единого налога", - пояснила первый заместитель начальника.

Поступления плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, формируют более 5% консолидированного бюджета области. "За восемь месяцев этого года поступило Br82,5 млн, в том числе от организаций - Br60,2 млн, от индивидуальных предпринимателей - Br22,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года такие поступления увеличились на 0,8%", - добавила Татьяна Сидоренко.-0-