Число самозанятых граждан в Гомельской области выросло за пять месяцев в 1,4 раза

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области, по данным на 1 июня, зарегистрировано 4 564 физлица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу. Это на 1 187 человек, или в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

От данной категории плательщиков в январе-мае поступило в бюджет Br444,6 тыс. единого налога, что в 1,8 раза больше, чем за такой же прошлогодний период.

Дмитрий Дайнеко отметил, что наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в регионе остаются реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады. Также граждане организуют свое дело по продаже изготовленных физлицами хлебобулочных и кондитерских изделий, репетиторству, оказывают услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

При этом по некоторым видам деятельности число самозанятых увеличилось за названный период в разы. Так, втрое выросло число физлиц, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, - с 284 до 860. В 4,6 раза стало больше предоставляющих услуги по дизайну интерьеров - с 5 до 23. Более чем вдвое увеличилось число предложений услуг по распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов - с 66 до 144, а также по ремонту швейных и трикотажных изделий - с 55 до 114.-0-