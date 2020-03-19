Число самозанятых в бытовом обслуживании населения Минской области за год удвоилось

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в сфере бытового обслуживания населения Минской области стало работать в два раза больше самозанятых, чем в 2018-м. Об этом сегодня сообщила журналистам генеральный директор ГО "Управление бытового обслуживания населения Минской области" Наталья Суйкова, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минской области сегодня почти 5,9 тыс. субъектов хозяйствования, которые задействованы в бытовом обслуживании. В этой сфере максимально представлен частный бизнес: 4 тыс. - ИП, 1,7 тыс. - юридические лица всех форм собственности. "Сфера бытового обслуживания Минской области очень заметно приросла за счет самозанятых граждан, которые активно включаются в предпринимательскую деятельность. Число таких людей, которые выплачивают единый налог, выросло в два раза по сравнению с 2018 годом", - сказала Наталья Суйкова.

Самозанятые стремятся занять свою нишу в наиболее перспективном и высокодоходном виде деятельности - парикмахерских услугах, индустрии красоты (прирост в два раза).

Если ранжировать бытовые услуги по востребованности у населения Минской области, то сначала идут парикмахерские, ТО и ремонт транспортных средств, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт и строительство и т.д. Но в целом структура рынка бытового обслуживания региона постоянно меняется вместе со спросом населения в той или иной местности, а также активностью самозанятых граждан.-0-