Число самозанятых в Гомельской области в этом году выросло почти на 5,5 тыс.

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество самозанятых физлиц с учетом роста числа наемных работников ИП увеличилось в нынешнем году почти на 5,5 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома начальник инспекции Министерства по налогам и сборам области Владимир Девойно, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в регионе в январе-ноябре стало на 1159 человек, или 123,4% к 11 месяцам 2018-го, больше физлиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На 945 увеличилось число ремесленников. Количество граждан, сдающих помещения внаем, выросло на 1716.

По информации Владимира Девойно, в целом в регионе на 1 декабря на учете в налоговых органах было более 24,5 тыс. таких физлиц, от которых в бюджет поступило Br3,7 млн, темп роста платежей - 115,6%.

Начальник инспекции отметил, что за 2018-й и 9 месяцев 2019 года в области выявили 1534 физлица, которые осуществляли деятельность без госрегистрации, а также вели деятельность, не требующую регистрации, без уплаты соответствующих налогов и сборов. "По результатам контрольных мероприятий таким лицам, а это в основном оказывающим услуги такси и розничной торговли, в том числе с использованием интернет-ресурсов, предъявлено платежей на общую сумму Br203 тыс. В доход государства обращено товарно-материальных ценностей на Br243 тыс.", - привел цифры Владимир Девойно.

Также начальник областной инспекции проинформировал, что на 1 октября в регионе 6961 ИП привлекал к деятельности наемных работников. Это на 882 предпринимателя больше, чем на такую же дату 2018 года. Число наемных работников в течение года в регионе выросло более чем на 1,67 тыс. человек. На начало октября в регионе их было 11,2 тыс. С полученных физическими лицами доходов уплачен подоходный налог в сумме Br1,3 млн, или 125,6% к 2018 году.

Говоря о задачах на 2020 год, Владимир Девойно отметил, что налоговые органы области во взаимодействии с исполнительной властью, правоохранителями и другими заинтересованными продолжат информационно-разъяснительную и контрольную работу, направленную на привлечение к налогообложению физических лиц, а также выявление доходов, сокрытых от налогообложения.-0-