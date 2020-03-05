Число самозанятых в Гомельской области выросло в 2019 году

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области количество физлиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за 2019 год увеличилось на 886 человек и составило на начало 2020-го 6 339 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Число самозанятых выросло во всех районах области. Например, в Речицком их стало больше на 111 человек, в Жлобинском - на 110. Темп роста поступлений от этой категории плательщиков в 2019 году составил 153%.

"Каждой территории присущи свои виды деятельности. Если в сельских районах преобладают сельскохозяйственные услуги, то в городах - репетиторство, развлекательная деятельность, услуги в строительной сфере", - пояснил Дмитрий Дайнеко.

Замначальника региональной инспекции также отметил, что в минувшем году увеличилось количество граждан, сдающих внаем помещения на длительный период. "На 1 января 2020 года 15 795 человек сдают помещения внаем с уплатой подоходного налога в фиксированных суммах. По сравнению с такой же датой 2019-го это больше на 1 747 человек", - уточнил собеседник.

Больше на 1 065 стало и ремесленников. Сейчас ремесленничеством занимаются 5 602 жителя региона. Деятельность в сфере агроэкотуризма выбрали в прошлом году 15 граждан, теперь же эти услуги предлагает 171 субъект.-0-