Число самозанятых в Минской области выросло в I квартале почти в 1,5 раза

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по итогам первого квартала этого года число самозанятых граждан выросло более чем на 46% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ИМНС по Минской области.

По данным на 1 апреля, в регионе зарегистрированы 4424 самозанятых. Большинство из них - 1467 человек - оказывает парикмахерские услуги. На втором месте по популярности - репетиторство: дополнительные знания предлагают 634 педагога. Еще 1297 человек организовали продажу продуктов цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, а также животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и кондитерских изделий, кулинарии.

По итогам квартала, самозанятые области уплатили в бюджет Br350,8 тыс. налога.-0-