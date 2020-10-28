Число самозанятых в Минской области за год увеличилось на 17,2%

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество самозанятых граждан в Минской области растет: по сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 17,2%, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по региону.

"В бюджет области от этой категории плательщиков поступило Br724,9 тыс. единого налога. Сейчас самозанятых насчитывается около 6 213 человек", - рассказали в инспекции.

Среди них в этом году по-прежнему преобладают парикмахеры (1 923 человека) и репетиторы (876). Также зачастую самозанятые предпочитают продавать цветы, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочные и кондитерские изделия.-0-