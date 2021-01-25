Число самозанятых в Витебской области выросло на 5%

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество самозанятых на 1 января 2021 года превысило 5,4 тыс. человек, что на 5% больше по сравнению с данными на 1 января 2020-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

В условиях пандемии коронавируса и действия ограничительных профилактических мер возможность вести деятельность без регистрации в качестве ИП сохранила привлекательность для жителей Витебской области. Так, число самозанятых граждан выросло в 12 сельских районах, в Витебске и Новополоцке. При этом в восьми районах темп роста оказался выше аналогичного среднеобластного показателя, а наибольший прирост отмечается в Ушачском районе, где число самозанятых почти удвоилось, а также в Толочинском (рост на 40%), Дубровенском (25,6%), Чашникском (14,1%). Небольшая отрицательная динамика по этому показателю зафиксирована в пяти районах. Только в Шумилинском количество самозанятых сократилось на 28,9%, при этом в 2019 году здесь отмечен рост их числа почти вдвое. В трех сельских районах число граждан, заявивших о деятельности без регистрации в качестве ИП, осталось неизменным.

В Витебске количество физлиц, уплачивающих единый налог по заявительному принципу, выросло на 2,8% и на 1 января 2021 года превысило 1,2 тыс. плательщиков, в Новополоцке - на 2,7% (616 физлиц), в Полоцком районе - на 19,2% (566), в Оршанском - на 14,6% (494).

Самым популярным видом деятельности среди самозанятых остаются парикмахерские и косметические услуги - этим занимаются 1485 человек, или 27,5% всех физлиц - плательщиков единого налога. По сравнению с данными на 1 января 2020 года их число выросло на 20%. Кроме того, среди наиболее востребованных видов - репетиторство (758 плательщиков, или 14%; рост на 16%), а также колка дров, разгрузка грузов (242 физлица), штукатурные и малярные работы (222).

В пресс-службе областной налоговой инспекции напомнили: с 2021 года расширен перечень по пяти видам деятельности, которые не относятся к предпринимательской и осуществляются физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с уплатой единого налога. Такие изменения предусмотрены законом от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь".

По данным на 1 января 2021 года, самозанятые пополнили бюджет на Br705,3 тыс., что более чем на 19% меньше суммы поступлений на 1 января 2019 года. Одним из факторов, повлиявших на такую динамику, стало оказание бюджетной поддержки этой категории плательщиков по указу №143 "О поддержке экономики". В соответствии с нормативно-правовым актом Витебский областной Совет депутатов снизил в два раза ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на II и III квартал 2020 года. Льготы по единому налогу для граждан, осуществляющих деятельность в заявительном порядке, превысили Br200 тыс.-0-