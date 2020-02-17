Число сделок купли-продажи квартир в Минске в январе снизилось почти на треть

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число сделок купли-продажи квартир в Минске в январе 2020 года снизилось почти на треть по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"По данным Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра, в январе в Минске было зарегистрировано 825 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат), что на 27% меньше, чем в декабре 2019-го, когда было заключено 1 128 сделок", - рассказали в агентстве.

По данным НКА, такой спад в январе на рынке столичных квартир наблюдается последние пять лет (за исключением 2018 года). Вместе с тем количество сделок может несколько измениться из-за заявительного принципа регистрации. Как показывает практика, за следующий отчетный месяц может быть дозарегистрировано около 100 сделок купли-продажи.

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке в январе составляла 3,4% от общего числа таких сделок (речь о многоквартирных жилых домах, где жилье продается весь год с момента ввода дома в эксплуатацию). "Это самый низкий показатель за последние пять лет", - заметили в агентстве.

В целом в январе было продано 43,2 тыс. кв.м на общую сумму Br115,62 млн. В площадном выражении это на 27% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

"Серьезных колебаний средней цены квадратного метра в январе не наблюдалось, - отметили в НКА. - Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на первичном рынке после роста в декабре вернулась на прежний уровень и составила Br2930 (минус 2,7%). На вторичном рынке цена однокомнатной квартиры стабильна - Br3080 за квадратный метр. Средняя цена на двухкомнатные квартиры на первичном и вторичном рынках выросла на 1,1%. На первичном "квадрат" стоил Br2820, вторичном - Br2770".

"Трешек" в январе на первичном рынке было продано всего три. Разброс цен довольно большой, поэтому сложно сделать вывод о средней цене квадратного метра, добавили в НКА.-0-