Число сообщений в минскую милицию о бытовых правонарушениях снизилось на 4%

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске количество сообщений о бытовых правонарушениях, поступивших с начала года в милицию, снизилось на 4%, сообщил журналистам начальник управления по охране общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя в пресс-центре БЕЛТА.

"Количество поступающих сообщений в органы внутренних дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. На мой взгляд, это главный фактор, который свидетельствует, что мы влияем на ситуацию", - сказал Александр Купченя. Общее количество поступивших от граждан сообщений о бытовых конфликтах снизилось с 13,5 тыс. до 13 тыс.

Что касается предупреждения насилия в семье, то на сегодня достаточно инструментов, которые позволяют влиять на ситуацию с правонарушениями в семьях, добавил он. В частности, это возбуждение уголовных дел за истязание или за угрозу убийством либо привлечение к административной ответственности за причинение психических, физических страданий или боли без нанесения телесных повреждений.

Активное взаимодействие по этим вопросам ведется с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, учреждениями здравоохранения, образования. В городе есть кризисная комната, услугами которой в этом году воспользовались 50 пострадавших от насилия в семье. В каждом районе города для так называемых агрессоров есть специальные комнаты, куда их можно изолировать путем применения защитных предписаний.

Общее количество зарегистрированных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений (без учета превентивных статей) в Минске в этом году снизилось на 30,3%. Уменьшилось и количество привлеченных семейных дебоширов к административной ответственности.-0-