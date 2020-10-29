29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число точек подключения кислорода в Гомельской области почти в 2,5 раза больше норматива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения облисполкома.

В системе здравоохранения Гомельской области делают все возможное для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Подготовка ко второй волне COVID-19 шла параллельно с лечением и профилактикой заболеваний с весеннего периода.

Так, в стационарах региона проведена активная работа по организации дополнительных точек подачи кислорода. Если в мае их было 1015, то теперь - 1715. 476 из них находится в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Как рассказали в главном управлении, в расчете на 100 тыс. населения обеспеченность точками подключения составляет 123,7 при нормативе 50.

Создан фонд, включающий более 480 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Все аппараты в рабочем состоянии. Во время первой волны их было задействовано не более 50%", - уточнили в главном управлении здравоохранения.

Всего в больницах - более 14,3 тыс. коек. При необходимости для госпитализации пациентов с COVID предусмотрено 3279 коек. Как показывает опыт весны-лета, имеющийся фонд достаточный, пояснили в главном управлении здравоохранения.

Всего в юго-восточном регионе функционирует 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических.

В поликлиниках и больницах области работает более 6,8 тыс. врачей, около 17,5 тыс. средних медицинских работников. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории региона в оказании медицинской помощи инфицированным COVID-19 были задействованы 4 тыс. врачей (около 60% от общего количества), 15 тыс. средних медицинских работников (около 86% от общего количества).-0-