Число туристов в Беловежской пуще в январе-мае увеличилось на 6%

30 мая, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Число туристов, побывавших в национальном парке "Беловежская пуща" в январе-мае текущего года, увеличилось более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента, генеральный директор нацпарка Александр Бурый.

В Беловежской пуще за пять месяцев побывали 143 тыс. посетителей. Из них около 43 тыс. провели время в поместье Деда Мороза. Возможностями посещения национального парка по безвизовому режиму воспользовались около 1,5 тыс. иностранцев. "Ежегодно приток туристов увеличивается. Если сравнивать 2018 год с 2017-м, то объем туристических услуг возрос на 20%, с начала текущего года по сравнению с 2018-м - на 9%", - уточнил Александр Бурый.

Он отметил, что в первую очередь акцент делается на развитие экологического туризма, разработку новых предложений. "В связи с этим устраиваем новые экологические маршруты, большое внимание уделяем исторической части. Откроем 1 июня первую очередь археологического музея под открытым небом. Это будет одна из экспозиций, которая позволит нам привлечь дополнительных туристов", - рассказал Александр Бурый.

В национальном парке сегодня проходит встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с министром окружающей среды Польши Хенриком Ковальчиком. Стороны обсуждают перспективы взаимодействия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, организации сотрудничества по вопросам сохранения и развития Беловежской пущи.-0-