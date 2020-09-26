Число тысячников на жатве этого года в Гомельской области увеличилось в три раза

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области количество тысячников уборочной кампании - 2020 по сравнению с прошлогодней увеличилось в три раза. Такую информацию сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор подчеркнул, что в жатве-2020 как никогда много тысячников. Если несколько лет подряд первых тысячников область чествовала в Речицком районе, то в этом году можно говорить о параде первых, считает он. Практически одновременно поздравления принимали уже традиционно Василий Коваль и Николай Великоборец, отец и сын Вырвичи из агрокомбината "Холмеч" и почти 20 экипажей из Брагинского, Добрушского, Гомельского, Хойникского и Жлобинского районов. "Количество тысячников за уборочную по сравнению с прошлой кампанией увеличилось в три раза и составляет 375 экипажей. В том числе это 13 двухтысячников и 2 экипажа, намолотившие по 3 тыс. т зерна", - привел результаты председатель облисполкома.

По его словам, в регионе растет достойная смена лидерам. "В этом году уже 75 молодежных экипажей собрали заветную тысячу тонн. Это в три раза больше, чем в прошлом году", - аргументировал Геннадий Соловей.

Еще одной особенностью уборочной кампании этого года он назвал работу 11 женщин в составе экипажей-тысячников более 100 семейных экипажей-рекордсменов.

"Всего в области каждый третий экипаж с гордым званием тысячников", - подчеркнул Геннадий Соловей. В символичной турнирной таблице по количеству таких экипажей лидируют Буда-Кошелевский, Рогачевский и Речицкий районы.

Тысячу и более тонн зерна с полей перевезли 303 водителя. "При этом каждый восьмой - из молодой смены", - обратил внимание председатель облисполкома.

На счету 55 человек - по 2 тыс. т, еще у шести - по 3 тыс. т. Самый высокий результат - без малого 4 тыс. т.

"По оперативным данным, операторы 83 зерносушильных комплексов высушили по 1 тыс. т и более зерна. Наивысшие результаты - на комплексах агрокомбината "Холмеч" и мозырской "Зари", где уже высушено более 11 тыс. т и более 10 тыс. т соответственно", - добавил Геннадий Соловей. По его словам, в области работают 382 зерносушильных комплекса, еще три новых - в Кормянском и Ельском районах - начнут работу до конца этого года.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА Василий Коваль из "Холмеча" признался, что уборочная кампания этого года запомнилась довольно благоприятными погодными условиями. "У нас хороший коллектив механизаторов, хорошо сработала агрономическая служба, все выполнялось вовремя. И пусть личный рекорд я не побил, но настроение хорошее, есть стимул на будущее", - сказал он.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лидерам жатвы вручили заслуженные награды. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-