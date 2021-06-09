Число убыточных ОАО с долей Гомельской области сократилось вдвое за 2020 год

9 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число убыточных обществ с долей Гомельского облисполкома в уставном фонде по итогам работы за 2020 год сократилось в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в "Гомельоблимущество".

Итоги деятельности за 2020 год ОАО, акции которых находятся в собственности Гомельской области, эффективность работы представителей государства в этих обществах, а также вопросы корпоративного управления подвели сегодня на заседании рабочей группы Гомельского облисполкома.

Заместитель председателя комитета "Гомельоблимущество" Михаил Полуянов отметил, что в собственности Гомельской области на 1 января 2021 года находились акции 93 ОАО на сумму Br514 млн. В течение 2020 года на счет облисполкома было зачислено более 847 млн акций 20 обществ на сумму Br96 млн. За рассматриваемый период было списано 594 млн акций 31 общества на сумму Br28 млн. "С учетом такого движения, в собственности Гомельской области находится около 2 млрд акций. Управление ими идет через представителей государства", - уточнили в комитете.

Сотрудники "Гомельоблимущество" провели анализ показателей финансово-экономической деятельности подведомственных облисполкому обществ. На основании аналитических данных по определенным критериям были выставлены баллы. "По итогам работы за 2020 год представители государства получили общий средний балл - 26,7. Это подтверждает соответствие предъявляемым к ним требованиям", - рассказали в комитете.

Анализ финансово-экономической деятельности 59 обществ показал: несмотря на то, что общая сумма чистой прибыли в сравнении с 2019 годом снизилась на 2,2%, сумма чистого убытка уменьшилась на 72,2%. Вместе с тем количество убыточных обществ сократилось в 2 раза.

Члены рабочей группы подчеркнули еще одну тенденцию: в состав наблюдательных советов обществ зачастую входят работники этих обществ, непосредственно подчиняющихся руководителю общества. По мнению аналитиков, это не способствует выражению независимого мнения.

Комитет "Гомельоблимущество" сформировал реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы обществ с долей коммунальной собственности в уставных фондах. Это позволит привлечь в наблюдательные советы наиболее опытных и квалифицированных специалистов. Сейчас в реестр включено 15 кандидатов, анкета каждого из которых размещена на сайте www.gomeloblim.gov.by.

В комитете указали, что элементы корпоративного управления внедрены в 72 ОАО (77,4%) с долей Гомельской области в уставных фондах, а акции ОАО "Гомельстройматериалы" прошли процедуру листинга на Белорусской валютно-фондовой бирже.-0-