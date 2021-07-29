Число убыточных организаций в Минске за полгода снизилось на четверть

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в первом полугодии удалось добиться снижения числа убыточных предприятий, к концу года поставлена задача выйти полностью на безубыточную работу. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество убыточных предприятий по сравнению с началом года снизилось на четверть. В том числе коммунальных - на 37%. Вместе с тем этот вопрос на особом контроле: отстающим необходимо выйти на безубыточную работу в текущем году", - сказал Владимир Наумович.

За январь - май этого года чистые убытки получили 339 организаций. Сумма чистого убытка по организациям Минска уменьшилась на 71,5% и составила Br248,2 млн.

Среди подведомственных местным исполнительным и распорядительным органам организаций 57 убыточных - на 11 больше к январю - маю 2020 года. Из них 13 входят в состав ГПО "Минскстрой", 13 - ГО "Столичная торговля и услуги", 10 - подведомственные ГО "Минское городское жилищное хозяйство", 4 - филиалы ГП "Минсктранс".

"Сегодня хорошая конъюнктура на внешних рынках, надо на них идти и закрепляться, от этого зависит рост налоговых поступлений", - подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он потребовал от таких организаций, а также районных администраций предоставить план мероприятий по снижению затрат и в целом количества убыточных предприятий - с графиков их выполнения.

Владимир Наумович отметил, что разработаны мероприятия по выходу отстающих коммунальных предприятий на безубыточную работу. "По итогам 9 месяцев мы ожидаем, что как минимум 9 предприятий коммунальной формы собственности уйдут из списка, и мы снизим этот показатель", - сообщил он.

Наталья Кочанова обратила особое внимание на то, что такое положение дел в столице совершенно недопустимо. Убыточные предприятия - это недополученные поступления в бюджет и, главное, проблемы с выплатой зарплаты людям. Она также поинтересовалась, как будет решаться вопрос по убыточным предприятиям частной формы собственности. "Мы работаем с прокуратурой, потому что там анализ показывает, что зарплату в них выдают в конвертах", - пояснил Владимир Кухарев.-0-