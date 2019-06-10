Число участков с автофиксацией нарушений правил парковки в Гродно увеличилось

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно увеличилось число участков, на которых нарушения правил остановки и стоянки фиксируются в автоматическом режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Больше года на улицах города работает аппаратно-программный комплекс фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств "ПаркРайт". В прибор изначально было занесено 7 зон контроля на улицах Горького, К.Маркса, Пестрака, а также на бульваре Ленинского Комсомола. Позже присоединились участки улиц Транспортной и Титова.

"С 10 июня добавлены участки улиц Октябрьская, Горького, Большая Троицкая, а также дороги в районе урочища Пышки", - отметили в ГАИ региона.

Находящийся в движущейся машине прибор в автоматическом режиме фиксирует на фото и видео автомобиль, водитель которого игнорирует правила парковки и стоянки. "ПаркРайт" распознает регистрационный номер транспортного средства, а также фиксирует его координаты. Если через пять минут автомобиль-нарушитель находится там же, данные передаются в центр обработки.

Уведомление о нарушении правил стоянки, как и за превышение скорости, владелец получит так называемым письмом счастья.-0-