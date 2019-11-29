Число участников новополоцкого нефтехимического кластера планируется увеличить почти в два раза

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество участников новополоцкого инновационно-промышленного нефтехимического кластера в 2020 году планируется увеличить почти в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком государственном университете.

Сегодня взаимодействие в формате кластера осуществляют Новополоцкий горисполком, Полоцкий госуниверситет, ОАО "Нафтан", ОАО "Строительно-монтажный центр №16, г.Новополоцк", ООО "Интерсервис" и Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости. В 2020 году число участников возрастет до 11 организаций.

Заинтересованы в сотрудничестве китайские партнеры из Вэйхая, который является городом-побратимом Новополоцка. Весной 2020 года ожидается визит китайской делегации в нефтеград, во время которого планируется наладить взаимодействие в формате нефтехимического кластера. В частности, представители Китая проявляют интерес к инновационным разработкам полоцких ученых по созданию новых видов нефтехимических изделий и усовершенствованию характеристик производимого топлива. Кроме того, среди потенциальных партнеров кластера предприятие из Чехии, которое готовится выйти на белорусский рынок.

Расширение количества участников требует совершенствования механизмов их взаимодействия в кластере, отмечают специалисты. Для повышения координации совместных действий планируется в 2020 году создать ассоциацию, которая выступит в роли координирующего центра кластера. Одним из приоритетных направлений работы ассоциации станет формирование предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность субъектов инновационной инфраструктуры. Ассоциация возьмет на себя также организацию мероприятий по развитию эффективного взаимодействия участников, формирование портфеля совместных заказов, продвижение имиджа кластера и совершенствование кадрового сопровождения его деятельности.

Новополоцкий инновационно-промышленный нефтехимический кластер образован в октябре 2017 года. Его учредителями выступили Новополоцкий горисполком, Полоцкий госуниверситет и ОАО "Нафтан".-0-