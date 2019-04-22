Число вакансий в Бресте в январе-марте возросло в 1,5 раза

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в январе-марте текущего года в полтора раза увеличилось количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

По данным на 1 апреля, на предприятиях города насчитывается 2110 свободных рабочих мест, на эту же дату в прошлом году было заявлено 1404 вакансии. При этом в службе занятости в качестве безработных зарегистрирован 871 человек. В общем объеме предложений почти 70% - по рабочим профессиям.

"Представители рабочих профессий востребованы во всех отраслях, ориентируем безработных на получение именно этих специальностей. Во-первых, наниматель гарантирует предоставление рабочего места, во-вторых, такой труд хорошо оплачивается", - сказала Инна Новожилова. Она добавила, что в Бресте 25 апреля состоится межотраслевая ярмарка вакансий, где свои предложения соискателям озвучат более 40 предприятий, работающих в сферах торговли, строительства, промышленности, транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

В целом за год в областном центре планируется трудоустроить около 4 тыс. человек, на новые рабочие места - 2,6 тыс. Также оказывается поддержка желающим развивать собственное дело. В I квартале субсидии для организации самозанятости получили 17 начинающих предпринимателей, ремесленников. В течение года такую финансовую поддержку планируется оказать 55 брестчанам.

"В этом направлении мы видим активность. Если в январе-марте прошлого года выдали восемь субсидий, то за такой же период 2019-го - в два раза больше. Мужчины отдают предпочтение общестроительным услугам, открывают автомастерские, у женщин популярна сфера красоты, индустрия развлечений. Обращается много молодых людей, которые хотят работать на себя", - отметила собеседница.

В управление по труду горисполкома в I квартале обратились 1248 человек, из них 1078 признаны безработными. При содействии службы занятости работу получили 693 соискателя, в том числе 629 безработных.

Уровень безработицы в Бресте составляет 0,5% к экономически активному населению.-0-