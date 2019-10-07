Число вакансий в Бресте в январе-сентябре выросло на 19%

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях Бреста насчитывается 2 794 вакансии, что на 19% больше, чем было в начале текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

"В этом году отмечается рост вакансий, в то время как число обратившихся в службу занятости уменьшается. За девять месяцев к нам обратился 4 601 человек (на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), в качестве безработных зарегистрированы 2 637 (на 15% меньше). Во многом это объясняется большим количеством предложений о работе: люди приходят к нам, получают информацию о вакансиях и идут напрямую к нанимателю. На учет как безработный человек становится, если долгое время не может найти работу по специальности", - пояснила Инна Новожилова.

На предприятиях Бреста больше всего вакансий в строительной отрасли - 15,5% от общего количества. Немногим меньше предложений в торговле -14%, по 12% - в промышленности и здравоохранении, 9,5% - в сфере транспортных и курьерских услуг. Наиболее востребованы на рынке труда водители, продавцы, маляры, штукатуры, плотники, каменщики, асфальтоукладчики, машинисты бульдозеров, трактористы. Высокий спрос на медицинских работников - медсестер, фельдшеров, фармацевтов, провизоров. Тяжелее всего трудоустроиться экономистам, юристам, секретарям, сторожам, вахтерам.

"Людям, у которых нет профессии, кто утратил квалификацию или не может работать по специальности по состоянию здоровья, предлагаем переобучиться. За девять месяцев направили на обучение 150 человек. Предлагаем получить востребованные профессии: повара, электрогазосварщика, станочника деревообрабатывающих предприятий, столяра, оператора связи. Сейчас формируем группу для лиц с высшим образованием по специальности "бухгалтерский учет и контроль в промышленности", в конце года планируем отправить ее на обучение", - сказала замначальника управления.

Брестчане также пользуются возможностью начать собственное дело, получив финансовую поддержку государства. Субсидии на это получили с начала года 38 жителей областного центра. Как правило, большинство отдает предпочтение бизнесу в сфере услуг.

Уровень безработицы в Бресте составляет 0,36% экономически активного населения.-0-