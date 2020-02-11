Число въехавших в Брестскую область безвизовых туристов в январе увеличилось на 70%

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Число безвизовых туристов, которые въехали в Беларусь через погранпереходы в Брестской области, в январе текущего года увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Брестского облисполкома.

Без визы юго-западный регион в прошлом году посетили около 32 тыс. иностранцев. В январе 2020-го такой возможностью воспользовались почти 2,2 тыс. человек, это жители 29 стран мира. Из общего числа безвизовых туристов - 80% являются гражданами Польши. В Брестскую область все чаще приезжают представители Литвы, Латвии, Германии, Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Бельгии.

В январе регион преимущественно посещали индивидуальные путешественники. Только треть из них приехали в составе группы. "Сохраняется тенденция роста туристического потока. Рассчитываем, что он будет увеличиваться в полесском направлении. Также работаем над интеграцией туристических продуктов Брестской и Гродненской областей, объединении их маршрутов с европейскими", - сказали в управлении спорта и туризма.

Собеседники обратили внимание на увеличение продолжительности пребывания туристов в Брестской области. Ранее в среднем она составляла три дня, сейчас - четыре. В регионе с ночлегом останавливаются 70% иностранных гостей.

В календарь туристических мероприятий Брестской области в 2020 году включено более 100 событий различного масштаба. В частности, в национальном парке "Беловежская пуща" 22 февраля устроят гастрономический фестиваль. Аналогичный хотят провести в Бресте весной. В регионе намечено организовать не менее четырех велофестивалей. Одним из ключевых мероприятий станет международный туристический форум, который состоится в Бресте в конце апреля.-0-