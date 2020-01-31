Число вовлеченных в оборот неиспользуемых объектов в Витебской области выросло более чем на 40%

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за 2019 год вовлечено в оборот 620 неиспользуемых объектов недвижимости, что более чем на 40% превышает аналогичные данные по итогам 2018 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Всего в 2019 году органы госуправления проводили работу по вовлечению в экономический оборот свыше 1 тыс. объектов, это на 35,2% больше, чем в 2018-м. На протяжении последних лет основным способом сокращения простаивающей недвижимости остается продажа. В 2019 году комитет организовал 663 аукциона (на 3% больше, чем в 2018-м), примерно каждый шестой из которых оказался результативным. Продано 106 зданий и сооружений почти на Br4,3 млн, что на 45% превышает сумму вырученных денег в 2018-м. По количеству реализованных объектов рост составил порядка 7%. Также продолжалась распродажа коммунального имущества арендаторам, которые занимают недвижимость более 3 лет и добросовестно исполняют обязанности по договорам аренды. Таким целевым образом реализовано 25 объектов рыночной стоимостью более Br2,1 млн.

На особом контроле находится повышение эффективности использования недвижимости в Оршанском районе. В сводный календарный график вовлечения в оборот имущества на территории района включено 648 объектов. По данным на 1 января 2020 года, почти 60% из них задействовано, в том числе примерно треть зданий и сооружений продана, сдана в аренду или передана иному собственнику, еще около 22% используется организациями в собственных целях.

Всего в 2019 году в бюджет поступило около Br22,2 млн средств от использования и реализации коммунального имущества, около 66% из которых приходится на перечисления части прибыли унитарных предприятий и доходы на акции.

По данным на 1 января 2020 года, общая площадь объектов, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, превышает 9,9 млн кв.м, в том числе сдается в аренду более 300 тыс. кв.м, передано в безвозмездное пользование почти 913 тыс. кв.м. Удельный вес неиспользуемой недвижимости составляет около 6% (590 тыс. кв.м), площадь которой выросла в 2019 году примерно на 10% в основном за счет передачи в коммунальную собственность имущества ликвидируемых хозяйственных обществ и социальных объектов в сельской местности.-0-