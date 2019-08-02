Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в І полугодии 2019 года возросла в 2,2 раза

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам І полугодия 2019 года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила Br188 млн, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
"Рост чистой прибыли отмечен во всех районах Гродненской области, где расположены индустриальные площадки СЭЗ. Лучшие показатели в Лидском, Сморгонском, Свислочском районах", - отметили в СЭЗ.
Такие результаты были достигнуты в том числе благодаря росту выручки от реализации товаров, работ и услуг собственного производства. При этом 70% от общего объема выручки пришлось на экспорт.-0-
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