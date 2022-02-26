Члены участковой комиссии из Брестской облбольницы посетят ковид-больных на дому

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители участковой комиссии закрытого участка для голосования, образованного в Брестской областной клинической больнице, посетят находящихся на амбулаторном лечении с COVID брестчан на дому, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения, профессор, член Совета Республики Александр Карпицкий.

"В больнице организован закрытый участок. Вчера мы получили бюллетени для голосования. Есть новшество для нашей участковой комиссии. Впервые у нас будут принимать участие в голосовании больные ковид-инфекцией амбулаторного содержания. За нами закреплены 15 участков в районе микрорайона Вулька. И наши сотрудники, которые входят в состав участковой комиссии, будут выезжать на дом к пациентам, находящимся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, чтобы они смогли принять участие в голосовании", - рассказал Александр Карпицкий.

Голосование на закрытом участке в облбольнице пройдет непосредственно в день референдума 27 февраля. Предварительно, в списки для голосования внесены 311 человек. Это пациенты, находящиеся на лечении в стационаре в удовлетворительном состоянии. Экстренные пациенты, которые поступят в больницу сегодня-завтра, смогут принять участие в голосовании по дополнительным спискам.

Сам главврач уже проголосовал досрочно. "Я целый день в воскресенье буду здесь. Во время таких мероприятий как руководитель всегда нахожусь на рабочем месте, поэтому возможности проголосовать по месту жительства просто не будет", - пояснил он.

Сенатор отметил беспрецедентно широкое обсуждение поправок в проект Конституции. "Те изменения, которые предложены, рождены снизу. Я так говорю, потому что участвовал в диалоговых площадках, беседовал на приемах с людьми. Среди тех предложений, которые только мы подали, пять учтены и внесены в проект Конституции. Считаю, что обсуждение прошло более чем демократично. В данном случае мы голосуем за действительно свою Конституцию", - подчеркнул Александр Карпицкий.

Он также поделился одним из самых ярких впечатлений, связанных с подготовкой к важной электоральной кампании. "Мы провели конкурс эссе "Моя Конституция" среди старшеклассников Московского района Бреста и Каменецкого района. Свои работы прислали более 40 ребят. Откровенно говоря, я был поражен, насколько молодые люди погружены в тему. Мне запомнилась одна фраза из сочинения: "Конституция защищает права человека и объясняет его обязанности". Это школьник написал. У меня вызывает уважение, что ребята настолько глубоко понимают общественно-политические вопросы. Просто молодцы. Я рад за то, что у нас растет такая умная, образованная молодежь", - подытожил сенатор.-0-