ЧП в столичной Степянке: горячая вода залила улицу

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по ул. Карвата проезжая часть залита горячей водой, видимость снижена из-за пара. В УП "Минсккоммунтеплосеть" корреспонденту БЕЛТА сообщили, что с проблемой разбираются.

Главный инженер УП "Минсккоммунтеплосеть" Геннадий Лукашевич, которому удалось дозвониться корреспонденту, отказался давать комментарии, сославшись на то, что сейчас работает на месте аварии. Какой именно, он не уточнил.

В Telegram-канале "Минск. Официально" сообщается, что поврежден трубопровод системы отопления, на месте работают специалисты. Коммунальные службы нацелены на то, чтобы выполнить необходимые работы как можно быстрее и минимизировать дискомфорт для горожан.

"Данный участок обслуживает "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад. Сотрудники и спецтехника предприятия сейчас работают над устранением повреждений. Сформированы аварийные бригады в ЖЭУ для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после того, как трубопровод отремонтируют", - сказал заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

Между тем жильцы домов по ул. Карвата, Связистов, Высокая сообщают, что батареи в домах остывают, холодные змеевики.-0-