Чрезвычайный погодный режим минувшего лета протестировал аграриев на прочность - Соловей

8 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный погодный режим минувшего лета протестировал гомельских аграриев на прочность. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

По оценке губернатора, этот год для гомельских аграриев был по-настоящему трудным. "Чрезвычайный погодный режим протестировал каждого из нас в отдельности и всех вместе на прочность и способность преодолевать трудности и последствия природных катаклизмов. Погода устанавливала новые и новые температурные рекорды: от беспощадной жары до небывало низкой для лета температуры. Корректировали урожай сильнейший ветер и град", - констатировал Геннадий Соловей.

В целом в области собрано зерновых на 12% больше, чем в прошлом году, с учетом кукурузы общий вес гомельского каравая приблизился к заветному миллиону тонн. Однако из-за непогоды в регионе погибли 4,5% посевов, десятая часть оказалась поврежденной. "Таким образом, результаты работы гомельских хлеборобов в этом году - не рекорды, а подвиги", - считает руководитель области.

По его словам, в этом году аграрии региона заготовили необходимое количество кормов для благополучной зимовки животных. "В среднем по области запасли по 27,5 ц кормовых единиц на условную голову", - уточнил губернатор.

В области получили неплохой урожай овощей, позволяющий закрыть потребности населения и социальных учреждений региона. Так, валовой сбор овощей составил 50 тыс. т, картофеля - более 100 тыс. т. Геннадий Соловей отметил вклад специализированных хозяйств Гомельского района - предприятий "Брилево" и "Тепличное", а также фермерских хозяйств "Днепр-Агро" Буда-Кошелевского района и Михаила Шруба из Житкович.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. В городе развернулись несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-