Что имеем – сохраним и приумножим

В 2020 году один из основных агропромышленных регионов Брестчины – Барановичский район – отметил 80-летие. О результатах последнего года минувшей пятилетки и будущих планах поговорили с председателем райисполкома Михаилом Полуяном.

Главней всего – экономика района

– Если говорить о 2020-м, то год, скажем прямо, выдался непростой. Несмотря на катаклизмы и в природе, и в мире, Барановичский район имеет положительную динамику во всех отраслях народного хозяйства, – начинает беседу Михаил Николаевич. – Оценивая результаты работы, уже сейчас можно говорить о том, что все задачи на пятилетку район выполнил в полном объеме.

Ведь не зря планы на будущий год базируются в первую очередь на основе достижений района за предшествующий. Так вот положительные тенденции в развитии большинства отраслей экономики и обеспечение роста показателей, что говорится, налицо. Взять, например, такое важное для экономики любого района направление, как прямые иностранные инвестиции. Только в 2020 году их поступило свыше 5 млн долларов. Весомых успехов добился район и по экспорту – барановичская продукция была реализована в более чем 50 стран мира на сумму 65 млн долларов. В реальный сектор экономики за минувший год инвестировано около 100 млн рублей.

К слову, реализация инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и частном бизнесе в районе также на хорошем счету.

– Птицефабрика "Дружба" реализует проекты не только в птицеводстве, но и молочном скотоводстве. Сейчас на предприятии ведется перепрофилирование бывшего свинокомплекса. Простыми словами, строится новая фабрика по производству бройлеров. Если сейчас там производят 60 тыс. тонн мяса птицы в год, то после завершения инвестпроекта в 2024 году эта цифра увеличится до 100 тыс. тонн, – рассказывает председатель райисполкома. – Еще один не менее масштабный проект – строительство репродуктора для кур-несушек на ОАО "Барановичская птицефабрика", который позволит существенно нарастить объемы производства яиц.

В 2020 году на территории Барановичского района приступило к работе ООО "Белданагро". Новому предприятию выделили землю, где сейчас строится свинокомплекс. По плану здесь будут производить до 5 тыс. тонн свинины в год. За счет инвестирования филиал "Торфопредприятие "Колпеница" ОАО "ТБЗ "Ляховичский" не просто сохранило около 70 рабочих мест, но и увеличило производственные мощности – до 30 тыс. тонн торфобрикета в год.

Новые животноводческие объекты появляются и в сельскохозяйственной отрасли. Так, в прошлом году в ОАО "СтоловичиАгро" начали возведение современного молочно-товарного комплекса на 900 голов дойного стада. На 2021 год запланировано строительство еще одного комплекса на 640 голов в ОАО "Агрокомбинат "Мир".

Рекордный урожай

– Для наших аграриев этот год был достаточно успешным. В растениеводческой отрасли весомые результаты – вместе с кукурузой получили 191 тыс. тонн зерна при урожайности 48,9 ц/га. Надо сказать, это самые высокие показатели на Брестчине. Барановичский район на втором месте по производству зерна на уровне республики, – отмечает Михаил Николаевич. – Ежегодно мы демонстрируем хорошие результаты и по производству маслосемян рапса. В этом году получили 33 ц/га, вал составил более 20 тыс. тонн – такой урожай у нас впервые в истории.

Растениеводство в Барановичском районе в первую очередь работает под потребности животноводческой отрасли. Так, в сезон было заготовлено 29 ц кормовых единиц на условную голову.

– Животноводство – основная сельскохозяйственная отрасль, где работают около 6 тысяч человек. 75% из них задействованы именно на животноводческих объектах: комплексах и фермах, – говорит глава района. – За год предприятия произвели 126 тыс. тонн.молока, 95% из которого – высший и "экстра" класса. В среднем удой на корову составил 6 тыс. 170 литров. Произвели почти 83 тыс. мяса скота и птицы. Можем говорить о том, что выручка по итогам 2020 года составит более 390 млн рублей. Растет и благосостояние людей, задействованных в этом секторе. Так, на сегодня средняя заработная плата аграриев уже перешагнула 1000 рублей.

Бизнес-климат "потеплел"

Немаловажную роль в развитии экономики играет частное предпринимательство. За пятилетку было создано 142 новых макро- и микропредприятия, 21 из которых начало свою работу в 2020 году.

– Доля налоговых платежей от малого предпринимательства в бюджет составляет 30%. По итогам 2018 года Барановичский район был признан лучшим в области для ведения бизнеса. Отмечу, что сегодня в районе порядка 15 предприятий с иностранным капиталом, – утверждает Михаил Полуян. – Для его развития мы в том числе работаем по неэксплуатируемым объектам. Другими словами, выставляем на аукцион пустующие здания, на территории которых затем создаются новые производства.

В прошлом году с аукциона было продано сразу несколько объектов, в том числе дворец Радзивиллов в деревне Полонечка, здание бани в агрогородке Перховичи. Одна из баз отдыха, которую выкупил немецкий инвестор, с начала лета уже принимает туристов. Еще один масштабный инвестпроект реализует российский инвестор в деревне Колбовичи, где в будущем появится современный туристический комплекс.

Универсальная – социальная

Каждый год в районе выполняется план по строительству жилых домов. Так, в 2020-м ввели в эксплуатацию 9 тыс. квадратных метров жилья для нуждающихся. Построили 41 частный дом.

– За прошлый год 62 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. Активно строят жилье и наши сельхозпредприятия. Так, в Русино и Жемчужном были возведены 60-квартирные многоэтажки, – рассказывает Михаил Николаевич. – В нашем районе 445 семей имеют право воспользоваться семейным капиталом. Из них уже 100 решили направить деньги на строительство жилья.

За счет бюджета и привлечения средств Всемирного банка в районе приводят в порядок учреждения образования. Были капитально отремонтированы детский сад в Столовичах и Мирская средняя школа, проведена реконструкция Тешевлянской детский сад-средней школы. В 2021 году продолжатся работы на новых объектах.

Всего в Барановичском районе 240 населенных пунктов. Благоустройству здесь уделяется немалое внимание.

– Проводим капитальный ремонт много­квартирных домов и дворовых территорий, обустраиваем детские площадки, асфальтируем дороги. К слову, на балансе ДРСУ №136 – 1138 километров дорог, из них 588 километров имеют асфальтобетонное покрытие. По программе "Чистая вода" запланировано строительство станций обезжелезивания вплоть до 2025 года. Так, в этом году планируем ввести в эксплуатацию две станции. Одним словом, стараемся делать все, чтобы жизнь в регионе была комфортной.

Дата образования – 1940 год Площадь района – свыше 2,2 тыс. кв.м. Проживает – 29,8 тыс. человек Работает: • 11 сельхозпредприятий • 4 промышленные организации • 466 малых предприятий • 44 фермерских хозяйства • 654 индивидуальных предпринимателя

Топ 6 главных туристических объектов Барановичского края:

•Церковь Святого благоверного князя Александра Невского в Столовичах - единственный религиозный объект на территории современной Беларуси, принадлежавший рыцарям Мальтийского ордена.

•Костел Святой Троицы в деревне Ишколдь, который не перестраивался со времен возведения в 1470-х годах

•Музей-усадьба Адама Мицкевича на исторической родине поэта – в деревне Заосье.

•Зооландшафтный парк "Диприз", который за сезон-2020-го посетило более 120 тыс. туристов.

•Лыжероллерная трасса, где занимаются не только профессионалы, но и любители могут покататься на лыжах, сноуборде.

•Церковь Святой Живоначальной Троицы в деревне Большая Своротва – единственный в стране, да и во всей Европе треугольный храм.

Марина ВАЛАХ