Что может сделать город - участник соглашения мэров по климату и энергии

В XXI веке во всем мире муниципалитеты играют все более важную роль в осуществлении реальных изменений на местах и непосредственно влияют на условия жизни населения. Международное движение "Соглашение мэров по климату и энергии" - один из ярких тому примеров. В Беларуси к инициативе присоединились уже 48 городских и районных администраций, которые планируют развиваться на принципах устойчивой энергетики и смягчать свое воздействие на климат (во всем мире таких городов более 8 тыс.). Два года назад среди них оказался и Витебск. Как и остальные участники, он взял на себя ряд обязательств, главное из которых - сократить выбросы парниковых газов на своей территории на 30% к 2030 году. Чтобы достичь этой цели, город разработал План действий по устойчивому энергетическому развитию и климату.

Как пояснила директор культурно-просветительского учреждения "Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" Оксана Кузина, первым шагом после присоединения к инициативе является создание рабочей группы, которая собирает данные по потреблению топливно-энергетических ресурсов, оценивает будущие климатические риски, предлагает мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. В рабочую группу Витебска помимо горисполкома вошли представители сектора ЖКХ, энергетики, транспорта, управления по контролю за рациональным использованием ТЭР, природоохранных служб, общественных организаций, водоканала, "Горсвета" и других организаций.

"Городу отводится 2 года на составление плана действий, т.к. это требует серьезного анализа исходной ситуации и долгосрочного стратегического планирования. Все это время Витебск получал поддержку и консультации экспертов международного общественного объединения "Экопартнерство" благодаря проектам, реализуемым при финансовой поддержке фонда имени Генриха Белля и Европейского союза", - отметила Оксана Кузина.

Согласно составленному плану основными климатическими рисками в Витебске являются опасные гидрометеорологические явления, тепловой стресс и подтопления. Для их преодоления горисполком планирует создавать благоустроенные затененные зоны в черте города, расширять системы кондиционирования в социальных учреждениях, обустраивать питьевые фонтанчики, модернизировать ливневую канализацию. План также предполагает внедрение энергосберегающих технологий в жилом секторе, промышленности и на транспорте.

Документ уже загружен на сайт соглашения мэров для проверки его соответствия целям и критериям инициативы, а после его утверждения секретариатом инициативы план будет размещен в открытом доступе.

"Составленный план действий учитывает различные факторы городского развития и вызовы, и при этом он гибкий. То есть будем регулярно его пересматривать в зависимости от текущих прогнозов, социально-экономической ситуации и имеющихся ресурсов. Мероприятия, заложенные в плане, формируют образ Витебска как экологически дружественного и рационально использующего ресурсы, - подчеркнул заместитель председателя Витебского горисполкома, председатель рабочей группы Сергей Соглаев. - Рабочая группа выработала 5 основных направлений развития областного центра до 2030 года. Одно из них - умный город. Данное направление предполагает эффективность использования природных ресурсов, взаимодействие различных городских систем и технологий, включая комбинированное производство энергии, управление отходами, водоснабжение и канализацию, транспортные системы, планирование местности, архитектуру".

Наличие плана действий помогает городам - участникам инициативы в поиске финансирования. Так, 5 белорусских городов (Полоцк, Браслав, Чаусы, Ошмяны, Береза) выиграли гранты программы Европейского союза для стран "Восточного партнерства" - "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты". Еще 10 инициатив общественных организаций и местных властей получили финансовую поддержку по проекту ЕС "Поддержка инициативы "Соглашение мэров" в Беларуси". Среди них разработка и создание демонстрационного информационного центра в Чаусах, Браславе и Белоозерске; модернизация брестских котельных и глубокского банного комплекса; развитие велодвижения в Кобрине, Вилейке и Чаусах; создание сети зеленых зон в Чаусах. Все инициативы сопровождаются информированием и активным вовлечением населения.

Витебское учреждение "Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" реализует местную инициативу "Меньше СО2 - больше жизни", по которой уже проведено много мероприятий: экохакатон по разработке IТ-решений для улучшения городской среды, опросы, встречи рабочей группы по соглашению мэров. Благодаря инициативе создан экспериментальный участок по использованию компоста избыточного ила очистных сооружений для городского озеленения, на котором высажено более 100 кустарников.

"Сокращение выбросов СО2 и адаптация территорий к изменениям климата - новая управленческая задача, которая требует амбициозных решений, многоуровневого подхода, взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. И для реализации плана действий важно научиться упаковывать климатические и энергетические мероприятия в броскую "обертку" для привлечения финансирования", - заключила Оксана Кузина.

В конце ноября в Киеве прошла двухдневная конференция высокого уровня "Муниципалитеты - за устойчивый рост". Около 400 представителей местных и национальных органов власти, ассоциаций, партнерских организаций и других заинтересованных сторон из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, а также представители ЕС обсудили роль местных органов власти в выявлении и решении вызовов устойчивого развития, экономической стабильности и изменения климата. Среди прочих выступил и первый заместитель председателя Полоцкого районного исполкома Сергей Лейченко, который, будучи председателем клуба "Соглашения мэров" в Беларуси, рассказал, как клуб помогает городам-подписантам обмениваться опытом и необходимой документацией, планировать взаимные ознакомительные визиты, организовывать контактно-кооперационные встречи с представителями международных организаций, доноров и финансовых институтов и др. На конференции Полоцк и Браслав были награждены как наиболее эффективные муниципальные администрации за приверженность целям и впечатляющие результаты по развитию своих городов и сообществ. Возможно, их пример станет заразительным и для других.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-