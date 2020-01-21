Что на свете всех пышнее, румяней и вкуснее

"Спадар", "Купец", "Императорский", "Осенний"… Большой ассортимент обычных и заварных хлебов с семечками, сухофруктами, кунжутом, медом от ОАО "Гроднохлебпром" предлагается не только жителям Гродненской области, но и всей республики.

По вкусу продукция "Гроднохлебпром" пришлась россиянам и полякам. В сутки на предприятии изготавливается свыше 100 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий.

ОАО "Гроднохлебпром" является основным производителем хлебобулочных изделий в Гродненской области. В его составе шесть хлебозаводов: в Гродно, Волковыске, Лиде, Новогрудке, Слониме и Сморгони. Ассортимент действительно впечатляет – более 500 наименований различных хлебобулочных и кондитерских изделий, кисели, панировочные сухари, солод и солодовые смеси. Ежесуточно выпускается на предприятиях ОАО порядка 130-150 наименований продукции.

– Каждый наш филиал славится своей уникальной продукцией, которую высоко ценит и любит каждый местный житель. Например, в Гродно несколько лет назад ввели в эксплуатацию современную линию по производству пряников, печенья и мучных сладостей. Это высокомеханизированное оборудование позволяет нам сегодня выпускать совершенно новую линейку печенья – Sun Seed, основу которого составляют семечки и кунжут.

Важно отметить, что данная линейка моментально завоевала доверие покупателей, – рассказывает генеральный директор ОАО "Гроднохлебпром" Виктор Леонович. – Один из крупнейших филиалов – Лидский хлебозавод – производит в сутки 20–23 тонны продукции, изюминка которой – венские вафли.

Волковысский филиал специализируется на производстве сухих завтраков, в основе которых – кукурузные палочки. В будущем здесь планируется развивать выпуск палочек с пряностями. В прошлом году на Новогрудском хлебозаводе прошла модернизация одного из цехов с установкой линии по производству мини-бисквитов. Известная многим слонимская соломка в скором времени расширит свою линейку. Кроме традиционного продукта в планах – выпуск соломки с начинкой. Филиал в Сморгони многие годы славится изготовлением тонкой сушки. Вкуснейший продукт выпускается под известным брендом "Сморгонский баранок".

– Предприятие не стоит на месте, стараемся идти в ногу со временем. Поэтому разработка новых продуктов ведется постоянно. Так, в течение месяца появляется 2– 4 новые рецептуры, – говорит Виктор Леонович. – При этом стараемся сохранить и старые традиции.

Основная деятельность сосредоточена на производстве традиционных заварных хлебов, которое местные специалисты освоили более 15 лет назад. Одно из самых популярных наименований – "Осенний" люкс. Кроме солода, ржаной муки и пшеницы, в нем содержится 60% семян подсолнечника, которые делают его вкус более насыщенным. Многим пришелся по вкусу хлеб "Императорский", в составе которого, кроме ржаной и пшеничной муки, есть мед, фундук и сухофрукты. Такой хлеб подойдет не только к бульону, но также может стать необычным десертом. Настоящим брендом является "Спадар" – один из популярных видов хлеба в Гродно. К слову, его вкус смогли по достоинству оценить не только россияне и поляки, но даже американцы. Доставлять хлеба на такие большие расстояния без потери качества позволяют современные технологии. В данном случае говорим о шоковой заморозке, которую на предприятии освоили уже давно и успешно ее используют.

Еще одна гордость предприятия – это линейка хлеба для здорового питания.

– Наша главная задача – радовать покупателя не только вкусным, но и полезным хлебом. Безусловно, разрабатывая ту или иную линейку, в первую очередь ориентируемся на предпочтения наших потребителей. Тренд сегодняшнего дня – это правильное питание, – говорит руководитель предприятия. – Мы поддержали его и в своем производстве. Разрабатываем рецептуры и выпекаем хлеба из пророщенных зерен пшеницы. Есть свои поклонники у хлеба "Овсяное поле", который мы изготавливаем с добавлением овсяных хлопьев и семян льна. В хлебе "Сила зерна" содержится 60% пророщенного зерна.

Ежедневно выпускать столько видов хлеба – задача непростая, но, как замечает Виктор Леонович, очень интересная. И по плечу она такому коллективу, который трудится в ОАО "Гроднохлебпром". Здесь каждый в свою работу вкладывает душу.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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