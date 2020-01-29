Что нам стоит дом построить

Долгие годы ведущим игроком на белорусском рынке строительства жилых домов было и остается ОАО "Гродножилстрой". В следующем году компания, способная возводить до 300 тыс. квадратных метров жилья в год, отметит свое 55-летие. Над какими проектами работают гродненские строители, узнала корреспондент "7 дней".

Время перемен

В середине 60-х годов в Гродно активно росло промышленное производство, увеличивалось количество жителей. Стояла острая проблема нехватки жилья. Чтобы решить ее, в 1966 году было создано предприятие панельного домостроения. Летом того же года в городе произошло знаменательное событие - был сдан в эксплуатацию первый крупнопанельный дом 464-й серии на улице Поповича.

- Это был типовой пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами скромной планировки. В народе их и сегодня называют "хрущевки", - вспоминает главный архитектор ОАО "Гродножилстрой" Анатолий Пархута. - За более чем полувековую историю предприятия нашими строителями возведено около 7 млн квадратных метров жилья, а это порядка 107 тыс. благоустроенных квартир.

Крупнопанельное домостроение (КПД) на предприятии прошло три стадии развития блоксекционного метода строительства домов на основе 464, 116 и 90-й серий.

Настоящим экзаменом для Жилстроя, который до сих пор вспоминают старожилы предприятия, стало строительство жилого городка Россь в Волковысском районе по программе строительства жилья для войск СССР, выводимых из Германии. В 1992 году Гродножилстрой выступил генеральным субподрядчиком немецкой и финской фирм. Проект на 826 квартир стал одним из крупнейших инвестиционных проектов на территории Гродненщины. Впервые в республике была реализована совершенно уникальная градостроительная концепция комплексного развития малых городов в гармонии с окружающей средой. За это авторскому коллективу, в состав которого входили и специалисты Гродножилстроя, была присуждена Государственная премия Республики Беларусь.

- Растущие запросы инвесторов и населения к качеству нашей продукции стимулируют предприятие совершенствовать индустриальное домостроение, - отмечает главный архитектор.

Появились застройщики, которых не удовлетворяет типовая планировка квартир. Отдельные покупатели жилья в крупнопанельном домостроении начали создавать "свободную" планировку, выламывая внутренние стены панельных домов, создавая опасность обрушения конструкций. Это окончательно убедило руководство предприятия в необходимости освоения монолитного домостроения, позволяющего раскрепостить, стандартную планировку квартир. Да и в КПД были освоены башенные высотные дома с вариантной планировкой квартир по этажам.

От проекта до объекта

Эволюционно Гродножилстрой реформировался из завода КПД в предприятие индустриального домостроения с открытой конструктивной системой, позволяющей строить жилые дома различного типа и объекты обслуживающего назначения. Это также дало возможность перейти к комплексной, выразительной застройке не отдельных групп домов, а градостроительных ансамблей в жилых районах и на ответственных магистралях Гродно.

Индивидуальный архитектурный облик приобретает строящийся жилой комплекс "Колбасино" на юго-западном въезде в Гродно.

Запоминающийся образ и силуэт имеет построенный квартал по улице Поповича вблизи лесопарковой прибрежной зоны Немана. Лаконичность пространственной композиции и эстетичность фасадов характеризуют жилую застройку в районе улиц Пролетарской и Лидской. Индивидуальный облик имеют и построенные общественные здания в монолитных конструкциях.

Несомненно, на выбор архитектурных решений для объектов Гродножилстроя оказывает влияние и многовековая градостроительная культура древнего Гродно, имеющего свой отличительный исторический облик.

Высокий уровень архитектурно-градостроительных решений, комфортность жилья, экономическая эффективность производства позволяют предприятию расширить географию своей деятельности. Оценить по достоинству работу ОАО "Гродножилстрой" за эти годы успели не только жители Гродненской области, но и Минского региона, Подмосковья, Калуги.

На предприятии налажен выпуск многих стратегически важных строительных материалов. Это - широкий спектр бетонных и железобетонных изделий, тротуарная плитка, дорожный и тротуарный бордюр повышенной морозостойкости, изделия из дерева и ПВХ - одним словом, практически все, что нужно для строительства современного жилья.

- Мы не просто строим из готовых материалов, а сами же эти конструкции производим, - отмечает заместитель генерального директора ОАО "Гродножилстрой" Антон Маркевич. - Тем самым оказываем не только услуги по строительству жилья за рубежом, но и экспортируем продукцию собственного производства. Так, по итогам 2019 года экспорт строительных услуг (в том числе стройматериалов) в Россию составил свыше 8 млн долларов.

Профессионализм работников проектного управления, которым руководит Сергей Скорб, позволяет на высоком уровне выполнять весь спектр работ - от инженерно-геологических изысканий на площадке до выпуска готовой проектно-сметной документации. Специалисты отдела нестандартного оборудования проектируют новые формы железобетонных изделий для завода крупнопанельного домостроения, элементы опалубочных систем для монолитного строительства. Управлением в свое время было получено свидетельство о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации на территории Российской Федерации.

Сегодня, как считают на предприятии, строительный рынок диктует свои правила, поэтому коллектив ОАО "Гродножилстрой" старается удовлетворить все запросы инвесторов. Так, строительство жилья, крупных торговых центров, школ и детских садов, а также промышленных объектов дополнено еще одним направлением в работе - реконструкцией исторических зданий. Специалисты акционерного общества работали по восстановлению Коложской церкви. Ведется реконструкция Старого замка, дворца в Святске, Жировичского монастыря.

Главное, как считают на предприятии, - быть востребованным в любое время и в любом регионе, строить не только новые дома, но и новые планы на будущее.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото из архива предприятия

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