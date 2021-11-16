Что происходит на белорусско-польской границе - ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Многие беженцы остались у пункта пропуска на белорусско-польской границе. Чтобы согреться, они разжигают костры, сушат одежду и обувь. По визуальной оценке, у КПП находится около тысячи человек.

Напомним, часть беженцев, после обострения ситуации, покинули пункт пропуска на белорусско-польской границе и вернулись в стихийный лагерь.

Как сообщалось ранее, ситуация на белорусско-польской границе обострилась 16 ноября. Доведенные до отчаяния беженцы пытались пройти на польскую территорию. Поляки в свою очередь использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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