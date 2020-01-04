Что улучшилось в Минске в 2019 году: Сивак назвал важные достижения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске удалось выстроить более четкую систему взаимодействия между городскими службами в вопросах ведения городского хозяйства, благоустройства и градостроительной политики. Такими итогами 2019 года во время прямой телефонной линии поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

"Изменилась психология специалистов городского хозяйства. Мы стали иначе планировать все ремонтные работы. Всегда проще делать большие объекты и очень сложно выполнять качественно и без расточительства много мелких элементов. Например, заменить разрушенную плитку на Октябрьской площади. Этот механизм теперь работает без сторонних замечаний и принуждений. Более эффективно заработала система", - отметил Анатолий Сивак. Он считает, что переломить ситуацию удалось в том числе благодаря компетентным кадрам. Но это только начало, потому что городское хозяйство большое.

Второе достижение, по мнению мэра, - пересмотрены подходы в градостроительной политике, детальном планировании. "У нас дважды менялся главный архитектор, было трудно. Помните проекты сносов частного сектора, которые будоражили людей? Теперь волнений стало меньше, хотя проблемы до конца не сняты", - сказал председатель Мингорисполкома. Когда общественное обсуждение проводится по объекту, строительство которого планируется в ближайшее время (а не через 20 лет), это дает возможность гражданам участвовать в принятии конкретных решений, а не создает поводы для пустых волнений.

Отметил глава города и непростой экзамен, которым стали для столичных властей подготовка к II Европейским играм и их непосредственное проведение. Это испытание, считает Анатолий Сивак, пройдено успешно.

"Многие достижения можно выделять, перечислять здания, объекты, которые мы возвели. Но это работа, которая, по сути, является жизнью города", - заключил Анатолий Сивак.

В этом году, по его словам, предстоит решать немало задач. Многие из них отражены в бюджете и инвестиционной программе на 2020 год. Существенный объем средств инвестпрограммы направлен в сферы здравоохранения и образования, строительство новых объектов социальной защиты. "Предусмотрено выделение средств на проектные работы по объектам соцзащиты. Есть потребность в интернатах, местах для лиц бомж. Эту сферу надо поддерживать", - добавил председатель Мингорисполкома.

Продолжится строительство метро, 1-го городского транспортного кольца, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры (в первую очередь комплекса "Минск-Мир", микрорайонов Чижовка, Лошица, жилых массивов в границах улиц Шаранговича - Горецкого и Шишкина - Кулешова), обновление городского транспорта и совершенствование логистики и навигации в городе.-0-