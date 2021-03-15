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15 марта 2021, 21:51

Чтобы не попасть в просак, покупатели должны быть бдительнее - Буракова

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Половина обращений гомельчан в управление торговли в 2020 году касалась защиты прав потребителей. Об этом сообщила журналистам на брифинге заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Светлана Буракова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Светланы Бураковой, в 2020 году в управлении зарегистрировано 194 обращения по защите прав потребителей. "Роста по сравнению с 2019-м нет. Всего в управление поступило около 390 обращений. Чаще всего проблемные вопросы связаны со сферой торговли, - рассказала она. - Однако с бытовыми услугами сложнее разобраться, так как они предусматривают договорную форму работы. Здесь самое главное - не упустить момент и заключить договор. Есть и другие нюансы, о которых рядовой потребитель не знает. К примеру, при оказании транспортных услуг или ремонте автомобиля нужно, чтобы кроме самого договора был акт приема и акт передачи. Вместе с тем крупные СТО оформляют необходимые документы, а вот мелкие субъекты хозяйствования грешат нарушениями. Но мы как потребители должны уметь себя защитить".

Значительный поток обращений в сфере торговли был связан с эпидемиологической ситуацией и введением масочного режима в Гомеле и области. Горожане отмечали, что на кассе в магазинах им отказывали в покупке в связи с отсутствием средств индивидуальной защиты органов дыхания - масок. Второй по популярности вопрос - по ценникам. Нередка ситуация, когда на полочке указана одна цена, а на кассе выбивают другую. "Конечно, здесь не исключается человеческий фактор, халатное отношение, возможно, не в должной мере модернизировано оборудование", - подчеркнула Светлана Буракова. Немало обращений по отказу от предоставления гражданам книги замечаний и предложений.

Заместитель начальника управления отметила, что граждане готовы обсуждать, дискутировать и говорить, что их не устраивает в обслуживании или покупке. "Но субъекты хозяйствования не всегда с пониманием относятся к мнению граждан и доводят ситуацию до обращения в разные инстанции", - обратила внимание она.

Много обращений поступает по развитию торговой сети в областном центре, открытию объектов шаговой доступности. "Это желание понятно. Мы все хотим, чтобы рядом с домом был магазинчик, где можно было бы купить недостающие продукты: тот же хлеб или молоко. Но не всегда это возможно, хотя со временем вопросы решаются. Так, к примеру, в начале года открылся магазин такого формата на ул.Малайчука", - сказала Светлана Буракова.

В управлении торговли и услуг подчеркивают, что есть и нестандартные ситуации. В одной из них пришлось разбираться специалистам. Так, обратилась семья, заподозрившаяся обман фирмы, у которой заказывали установку стеклопакета. "У людей появились сомнения по поводу качества товара и услуги по его установке. С ними был заключен договор на установку пластиковых окон. При рассмотрении обращения было установлено, что у молодого человека - представителя фирмы - было несколько вариантов договоров. По одному из них он оформил установку окна ПВХ. Затем по объявлению на интернет-площадке нашел согласно замерам окна бывший в употреблении вариант. Выкупил его и установил. Однако у людей закрались сомнения. Люди обратились к нам в управление", - подчеркнула Светлана Буракова.

Специалисты оказались в непростой ситуации: с одной стороны, на фирме отрицали факт подписания договора, потребители предъявляли свой вариант документа. Как выяснилось, молодой человек, который к тому моменту не работал в фирме, действительно подписал некий договор. Он планировал открыть свое дело и в дальнейшем оказывать подобные услуги. Таким образом хотел заработать капитал. Были начаты процессуальные действия.

Целая серия обращений касалась деятельности объектов торговли, которые проводили в Гомеле выставки-продажи и презентации. Они привозили дорогостоящий товар, собирали пожилых граждан или женщин, которым во всех красках описывали достоинства товаров. Рассказывали о бонусах, подарках, угощали чаем. "И наши люди, попав в такую ситуацию, терялись, им хотелось в этом поучаствовать. Они делали дорогие покупки, к примеру, кресло или плед-массажер за Br4тыс. Позже, обычно через 1-3 дня, у них словно спадала пелена, приходило осознание. Они обращались к нам, просили помочь вернуть приобретение обратно. Мы разъясняем, что по закону в 14-дневный срок можно вернуть товар надлежащего качества обратно, однако для этого необходимо съездить либо в Гродно, либо в Брест, где зарегистрированы объекты торговли. При этом вместе с подарками необходимо вернуть и все подарки. Еще одно важное условие - люди не пользовались этим товаром", - рассказала Светлана Буракова. Однако престарелые не всегда решаются на путь в сотни километров.

Был случай, когда женщина купила матрас стоимостью Br3,5 тыс. При этом товар не подходил ей по размеру, был вполовину уже и короче кровати, не было и обещанного массажного эффекта. На момент доставки счастливую обладательницу все устраивало. Позже покупательница прозрела и увидела все недочеты.

В управлении торговли и услуг обратились ко всем пожилым гражданам - важно обязательно делиться планами о посещении подобных мероприятий со своими родными и близкими. Возможно, они оградят от необдуманного приобретения. Ведь им потом приходится вместе с мамами и папами, дедушками и бабушками ходить по инстанциям.

"Чтобы не попасть в сложную ситуацию, потребители сами должны себя оградить. Внимательно изучить договор до его подписания, ведь расторгнуть документ достаточно тяжело. Это дело рассматривается уже в судебной плоскости. А перед дорогостоящими приобретениями как минимум стоит изучить отзывы в интернете. Во всех случаях в первую очередь необходимо проявлять бдительность и внимательность", - резюмировала Светлана Буракова.-0-

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