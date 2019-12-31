"Чудеса на Рождество" получат около 2 тыс. детей в Гомельской области

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около двух тысяч детей в Гомельской области получат новогодние подарки во время региональной благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

По мнению Артема Карпенко, Рождество - время волшебства. "Необъяснимое чудо ждут все и всегда. Творить добро нужно руками детей и для детей: сделать других радостнее и счастливее можно только теплом собственных сердец", - отметил он.

Уже много лет в области действует акция для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Творить чудеса и воплощать мечты стараются все первичные организации БРПО и БРСМ региона. "Это ребята, которые бескорыстно помогают тем, кто в этом нуждается. Им важно быть полезными здесь и сейчас, всегда и везде", - пояснил собеседник.

В сезоне 2019/2020 организаторы решили создать новогоднее настроение особенным детям. На совместном заседании областных организаций БРПО и БРСМ было решено поддержать ребят с особенностями в развитии, молодых инвалидов, а также детей из малоимущих и многодетных семей.

Члены первичных организаций БРСМ и пионерских дружин заглянули в гости к ребятам и записали их новогодние пожелания на красные рукавички с эмблемами БРПО, БРСМ и волонтерского движения "Доброе сердце". "Это символ акции. Он отражает стремление детей и молодежи Беларуси отдать частичку тепла и окружить людей заботой, вниманием, особенно в новогодние и рождественские праздники", - рассказал Артем Карпенко. Все собранные рукавички украсили символические "Елки желаний", которые волонтеры и тимуровцы разместили в общественных местах. Неравнодушным прохожим предлагали стать волшебниками и осуществить мечты маленьких жителей Гомельской области.

Как рассказал собеседник, акция успешно "шагает" по региону. Кто-то из ребят уже получил свои долгожданные подарки, а некоторым их вручат со дня на день. "Для нас важно не только собрать и передать подарки. Главное, чтобы каждый ребенок, который нуждается в дополнительной поддержке, испытал самые искренние чувства, чтобы в душе у него царило праздничное, новогоднее настроение. Поэтому мы особенно готовимся к встрече с каждым и готовим полноценную программу. Конечно, традиционно подарки вручают Дед Мороз и Снегурочка", - подчеркнул председатель областной организации БРПО.

Доставляя радость по конкретному адресу, волонтеры и тимуровцы стремятся ее увеличить. Сказочную атмосферу создают и во время новогодних утренников БРПО и БРСМ. Их время стартовало 24 декабря, до 7 января пройдет более 20 таких мероприятий.

Ежегодно сохраняется еще одна добрая традиция: оказывать поддержку одному из социально-значимых детских учреждений. Организаторы акции объявляют благотворительный сбор. На этот раз в преддверии Рождества сертификат получит коллектив Василевичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

Организаторами акции "Чудеса на Рождество" выступают Гомельская областная организация БРПО, обком БРСМ при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома. Акция содействует воспитанию у подрастающего поколения чувства милосердия, доброты, сострадания.-0-