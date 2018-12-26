"Чудеса на Рождество" случатся в Минске 27 декабря с детьми и волонтерами БРСМ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время городского этапа республиканской акции "Чудеса на Рождество" 27 декабря на площадке выставочного комплекса по проспекту Победителей соберутся более 400 человек: дети из социальных учреждений образования Минска, малообеспеченных и многодетных семей, а также лучшие столичные волонтеры движения "Доброе сердце", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Детей будут встречать аниматоры в ростовых куклах, которые помогут им окунуться в новогоднюю праздничную атмосферу, стать зрителями, а некоторым - даже участниками мюзикла "Новогодняя академия". Вместе с мальчиком-гением они попробуют совершить путешествие в прошлое с помощью волшебных часов.

Ни одна новогодняя программа не обходится без игр и хороводов у елки - и это веселье всем пришедшим будет обеспечено.

Кроме того, в канун Нового года будут подведены итоги года уходящего - самые активные и ответственные волонтеры движения "Доброе сердце" получат заслуженные награды БРСМ.-0-