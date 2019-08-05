Чудотворную икону Югской Божьей Матери доставили в Гомель

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чудотворную икону Божьей Матери, именуемую Югская, доставили в Гомель из прихода храма святого благоверного князя Александра Невского в агрогородке Холмеч Речицкого района, сообщили БЕЛТА в Гомельской епархии.

Встреча святыни, которую возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, состоялась 3 августа в храме великомученика Георгия Победоносца в Гомеле (переулок Крупской 1-й, 8а). Божественной литургии предшествовал крестный ход представителей духовенства и верующих православных по улицам Гомеля.

Десятки горожан и гостей областного центра пришли вместе с детьми, чтобы встретить православную святыню. В честь ее прибытия был выложен ковер из свежих трав и живых цветов. Разместили икону в центральной части храма. Взрослые и малыши смогли приложиться к ней и помолиться о благополучии.

Летоисчисление иконы ведется с начала ХVII века. Во время нашествия шведов Богородица повелела старцу схимонаху Псково-Печерского монастыря преподобному Дорофею взять ее образ в указанном ею месте, отнести в пределы Ярославской епархии и основать там обитель. Однако игумен монастыря не соглашался отпустить икону Божией Матери, тогда Богородица явилась ему во сне и повелела отпустить старца.

На пути к указанному месту Дорофей остановился отдохнуть, а святыню поставил на дереве. Собираясь в дорогу после отдыха, не смог снять ее. Тогда он понял знак: Царица Небесная хочет остаться в этом месте. Здесь и построил небольшую хижину. Весть о приходе старца быстро разошлась по окрестностям. Для поклонения святой иконе к нему стали стекаться богомольцы. Святыня помогала верующим исцеляться. Тогда местные жители собрали средства на начало строительства обители.

Преподобный Дорофей скончался в 1622 году. Патриарху Филарету духовенство представило сведения о свершившихся чудесах. Так было получено благословение на основание у реки Юг обители с церковью в честь Успения Пресвятой Богородицы. Обитель назвали Югской. Считается, что в 1654 году благодаря заступничеству Богоматери в тех местах прекратилось распространение моровой язвы. Спустя десятилетия мор разбушевался в окрестностях Рыбной Слободы, его также удалось остановить после доставления в эти места иконы.

Образ Пречистой Девы "Югская" написан в стиле Одигитрии. Богомладенец покоится на левой руке Богородицы, его правая рука сложена для благословения, а в левой изображен свиток. Верующие отмечают, что от иконы и в настоящее время происходят чудесные исцеления.

История появления иконы на гомельской земле остается загадкой. Известно, что список ее размером 92 на 112 см в приход в Речицком районе передали местные жители.

В Гомеле поклониться святыне можно ежедневно в храме великомученика Георгия Победоносца, где она останется по 27 октября. Акафист Божией Матери "Югская" - каждое воскресенье во время вечернего богослужения.

По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана чудотворную икону ежегодно будут доставлять в гомельский храм. Здесь она будет находиться с первой субботы после празднования памяти пророка Илии (отмечается 2 августа) до последнего воскресенья октября.-0-