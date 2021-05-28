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28 мая 2021, 15:36

Чуприс: граждане должны задавать властям острые вопросы

Ольга Чуприс во время приема граждан
Ольга Чуприс во время приема граждан
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Чуприс сегодня проведет прием граждан в Молодечно
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28 мая, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Граждане должны задавать властям острые вопросы. Об этом сегодня сказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время рабочей поездки в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

В Молодечно Ольга Чуприс провела прием граждан, а также приняла участие в заседании райисполкома, на котором обсуждали итоги мониторинга эффективности мер, принимаемых в городе и районе для выполнения директивы Президента от 27 декабря 2006 года №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". "На республиканском уровне Администрация мониторит состояние дел в области взаимодействия местных властей и населения, проверяет, как быстро решаются проблемы граждан. Так, в мае группа специалистов анализировала ситуацию в Молодечно. Результаты обсуждали сегодня во время заседания. Увидела, что власти отзывчивы к гражданам, проблемы решаются, однако выявились и те моменты, над которыми стоит поработать. Например, людям надо заранее говорить о планах по благоустройству города, что позволит сократить количество заявлений, а также хочется, чтобы граждане задавали острые вопросы представителям власти", - сказала Ольга Чуприс.

Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс и председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов
Заместитель главы администрации президента Ольга Чуприс и председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов

На прием к заместителю главы Администрации Президента обратились 10 человек из Молодечно, Новополоцка и других городов Беларуси. Проблемы населения во время встречи также решал председатель райисполкома Юрий Горлов.

Первой высказалась пожилая жительница Молодечно по поводу сноса гаража, который необоснованно построили частично на территории ее участка. Заявительница неоднократно обращалась за помощью к местным властям, однако результата пока нет.

Руководитель райисполкома рассказал, что проблема известна сотрудникам исполнительного органа. Дело на контроле. "Вопрос решаем ежедневно, однако возникли заминки. Есть два наследника этого гаража. Один живет в Москве, второй в Молодечно. Граждане пока избегают общения с сотрудниками райисполкома и правоохранительных органов", - отметил Юрий Горлов. Он обратил внимание на то, что безосновательно снести объект нельзя, ведь это приведет к нарушению законодательства. В ближайшее время местные власти попробуют вновь связаться с собственниками гаража. "Если результата не будет, необходимо начинать административный процесс", - подчеркнула Ольга Чуприс.

Тему капитального ремонта дома №72а по улице Великий Гостинец озвучила другая жительница города. Выслушав заявление, председатель райисполкома пообещал выполнить ремонт объекта до конца года.

На приеме София Гамеза
На приеме София Гамеза

Аналогичная проблема волновала и другую горожанку. Она рассказала, что в одном из домов по улице Великий Гостинец трещина, также на прилегающей улице разбита дорога. "Собираемся с соседями, ремонтируем по возможности дом, обустроили детскую площадку. Но эти проблемы глобальные. Люди ломают ноги, трещина в доме настолько серьезная, что боимся ремонт в квартирах делать. Хотелось бы узнать, когда здание приведут в порядок", - спросила жительница города.

Председатель райисполкома отметил: объект будет включен в список домов для капитального ремонта. В ближайшие годы его приведут в порядок, проблема с плохой дорогой будет решена раньше.

Во время мероприятия также зашла речь о договоре найма жилого дома в деревне Петровщина, который гражданам несколько лет назад предоставило сельскохозяйственное предприятие. По словам заявительницы, местное хозяйство выделило объект ее супругу, который проработал на предприятии более 10 лет. "Так случилось, что он не успел оформить договор найма жилья. Умер. Столкнулись с проблемой, что нас могут выселить из дома, ведь я его оформить не могу: работаю не на территории района, но по законодательству документы можно оформить на дочь. Как ни пытались, никто не хочет помогать", - рассказала заявительница.

Заместитель главы Администрации Президента поручила местным властям в течение месяца найти способ решить проблему. "Если люди прожили в доме несколько лет, исправно платили за него, нельзя у них его отбирать", - сказала Ольга Чуприс.

Во время приема граждан
Во время приема граждан

Также на прием приехала жительница Новополоцка с просьбой разобраться в уголовном деле, по которому отбывает наказание ее сын. Женщина считает, что он сидит в тюрьме необоснованно. Ольга Чуприс ознакомилась с документами и пообещала организовать женщине встречу с сотрудниками Верховного суда.

Как подчеркнула во время мероприятия замглавы Администрации Президента, сегодня на прием граждане обращались со сложными проблемами, которые не могут быть решены одномоментно. Все обращения взяты на контроль. Подготовлена дорожная карта основных и частных проблем населения города, которые администрация и райисполком будут решать совместно.-0-

На приеме Алла Демидович
На приеме Алла Демидович

Фото Егора Павлющика

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