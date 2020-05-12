Чувствуем поддержку и благодарность за работу - врач Могилевской инфекционной больницы

12 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы чувствуем поддержку и благодарность за нашу работу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заведующая 3-м инфекционным отделением Могилевской инфекционной больницы Екатерина Якубенок.

"Оказавшись на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, мы видим и чувствуем поддержку и благодарность от пациентов и государства, - рассказала Екатерина Якубенок. - Недавно получили первые надбавки, которые полагаются тем, кто работает с коронавирусными пациентами. Деньги получили в полном объеме в зависимости от того, кто и сколько времени работал с инфекционными пациентами. Приятно, что наш нелегкий труд не остается незамеченным".

По словам заведующей инфекционным отделением, нагрузка на персонал увеличилась. Больше стало обходов - чаще проверяют не только тяжелых пациентов, но и тех, кто находится в удовлетворительном состоянии. "Строгий и четкий контроль за заболевшими - одна из наших главных обязанностей. Проверяем частоту дыхания и сердцебиения, спрашиваем про самочувствие, ведь нельзя допустить ухудшения состояния человека. Из-за этого добавилось и бумажной работы, поскольку все строго контролирует руководство и другие инстанции. Кроме того, постоянно работаем в средствах индивидуальной защиты, а целый день находиться в комбинезонах, перчатках и респираторах тяжело. Но мы не теряем позитивного настроя. Огромная поддержка, благодарность пациентов и помощь, которую получает больница и доктора, - все это свидетельствует, что наша работа высоко ценится в обществе".

Как рассказал главврач больницы Юрий Ермоленко, всего в ней трудится около 200 человек. Повышенные зарплаты получили 152 сотрудника больницы. Могилевская инфекционная больница в полной мере укомплектована всем необходимым: техникой, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. "Благодаря поддержке и помощи государства, исполнительной власти и всех неравнодушных людей мы имеем запас всех необходимых средств, в том числе индивидуальной защиты. Ими обеспечен каждый сотрудник. Потому что в приоритете - безопасность и здоровье коллектива. Только так мы сможем обеспечить должный уход и внимание каждому пациенту", - отметил Юрий Ермоленко.

В этом году Могилевской инфекционной больнице исполнится 60 лет. Здесь работает 4 инфекционных отделения, отделение анестезиологии и реанимации и консультативно-диспансерное отделение.-0-