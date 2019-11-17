Чувствую личную ответственность за будущее страны - впервые голосующий

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осознание значимости мнения каждого избирателя заставляет чувствовать особую личную ответственность. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился 18-летний минчанин Иван Пилипчук, для которого выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь стали первыми в жизни. На избирательный участок №168 в минской СШ №4 молодой человек пришел в числе первых.

"Пришел с самого утра. Для меня это важно. Хочу проявить свою гражданскую позицию, потому что мне не все равно. Люди, которых мы выбираем сегодня, напрямую влияют на наше будущее, на то, каким будет наше государство, - сказал Иван Пилипчук. - Конечно, я заранее смотрел информацию о кандидатах, их программы. Потому что голосовать просто за кого-то, неправильно".

Молодой человек определил для себя главным критерием при выборе кандидата неравнодушие к тому, что волнует социум, а также жизненный опыт.

Впервые голосующего поздравили с особым событием в его жизни и вручили памятный сувенир. Сам же молодой человек считает, что лучшим подарком для него и для всей страны станет крепкий и эффективный парламент.

Участок №168 относительно небольшой: здесь зарегистрировано 1243 избирателя. По словам заместителя председателя участковой комиссии Эллы Воронец, среди них 19 человек, для которых эти выборы - первые в жизни. Каждого из них по такому случаю на избирательном участке ждут поздравления и памятные подарки.

"Досрочное голосование прошло спокойно, в хорошей атмосфере, свой выбор сделали 323 человека. Сегодня ждем основной наплыв избирателей, подготовили для них концерт - с 10.00 до 18.00. Выступят как талантливые учащиеся, так и преподаватели СШ №4. И, конечно, работает буфет: у нас есть вкусная сдоба, выпечка, меню предложено разнообразное", - добавила Элла Воронец.-0-