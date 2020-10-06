COVID-19 не повлияет на оказание помощи бездомным с приходом холодов - соцслужба Минска

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская акция "Социальный патруль" традиционно начнется с приходом холодов: помощь лицам без определенного места жительства будет оказана в привычном формате, невзирая на COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Как и в предыдущие годы, для оказания помощи бездомным будут сформированы межведомственные группы, в их состав войдут представители управлений внутренних дел, территориальных центров социального обслуживания населения, общественных организаций и медучреждений. Они будут выявлять места обитания бездомных, предоставлять нуждающимся необходимую помощь, делать все для социализации и приобщения этих людей к труду.

"Помощь будет оказываться в традиционном формате. Вторая волна COVID-19 не повлияет на реализацию акции. Как и раньше, гражданам будут выдавать теплые вещи, горячее питание и предлагать ночлег в специализированном доме по ул.Ваупшасова, 42", - отметили в комитете.

Акция "Социальный патруль" ежегодно помогает сотням лиц без определенного места жительства пережить зимний период, а порой и начать новую жизнь. Во время предыдущей акции разного рода поддержку получили 388 человек: 295 были выявлены при патрулировании, 93 обратились самостоятельно.-0-