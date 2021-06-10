COVID-19, семья, общество, медицина - главные темы международной медконференции в Витебске

10 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главной темой прошедшей в Витебске XVII Международной конференции "Проблемы врачебной этики в современном мире" стало влияние пандемии COVID-19 на медицину, общество в целом и семью в частности, передает корреспондент БЕЛТА.

В традиционном мероприятии, которое проходит уже в 17-й раз, очно и в режиме онлайн участвовало около 10 стран. Представители здравоохранения, светской власти и церкви подняли животрепещущую тему о влиянии, которое оказал на мировое сообщество COVID-19. "Новая болезнь привела нас в замешательство. Мы раньше считали, что во многом управляем медициной, новыми технологиями, но выяснилось, что еще многого в мире мы не знаем. Проведение таких конференций важно прежде всего для обмена опытом", - отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

/Будет дополнено/.-0-