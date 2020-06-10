COVID-19 сплотил пациентов и медиков - врач-инфекционист из Витебска

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция стала фактором, сплотившим пациентов и медиков. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА излечившаяся от COVID-19 врач-инфекционист витебской поликлиники №4 им.Ленина Татьяна Гульман.

С появлением инфекции доктор с 6 марта работала как в поликлинике, так и на дежурствах в пункте забора мазков на коронавирус, открытом на базе областного противотуберкулезного диспансера. "Через нас проходил большой поток контактов первого уровня, у многих из них впоследствии выявлялся COVID-19. С учетом повышенной вирусной угрозы работающие в пункте медработники, несмотря на полное обеспечение средствами защиты, сами неоднократно проходили обследование, регулярно сдавали мазки, - рассказывает витебчанка. - Например, я последний перед заболеванием раз сдавала мазок 8 апреля. 13-го числа пришел положительный ответ. Так совпало, что в этот же день, еще не зная результата, на работе почувствовала недомогание. Появились слабость и одышка, поднялась до 37,5 градуса температура. Мы все были насторожены, поэтому сделала рентген (он пневмонию не выявил) и анализ крови, который показал типичные проявления инфекции".

Госпитализировали Татьяну Гульман в инфекционную больницу. Выписали лишь 4 мая, так как у пациентки наблюдались скачки температуры, последующие КТ-исследования показывали неразрешенную пневмонию. Из-за пониженного уровня кислорода в крови неделю ей пришлось провести на кислородной поддержке. "За это время увидела, как выглядит наша работа со стороны. Побывав сама пациенткой, я, как многие другие, излечившиеся от COVID-19, благодарна за профессиональный подход и поддержку всем медработникам больницы, своим коллегам, которые в эти дни были рядом", - отмечает женщина.

19 мая доктор вернулась к работе в поликлинике. "Каких-то страхов по этому поводу у меня нет. Это наша работа. Тем более, мне кажется, общая угроза объединила пациентов и медработников. Это чувствуется по более уважительному отношению со стороны пациентов, многочисленным словам благодарности, звучащим в адрес врачей, в том числе за психологическую поддержку. Я сама теперь на приеме рассказываю пациентам, что тоже болела коронавирусом. Узнав это, многие лучше воспринимают рекомендации о важности соблюдения правил безопасности, другие советы. Такое отношение очень сближает", - подчеркивает Татьяна Гульман.

По ее словам, спокойствия в работе добавляет и тот факт, что все положенные по указу №131 надбавки она и весь ее коллектив за апрель - май получили. Более того, еще в начале распространения коронавирусной инфекции профсоюзная организация застраховала всех работающих "на передовой" медиков. Сейчас документы женщины направлены в республиканский комитет организации для выделения материальной помощи.

С разницей в 1-2 дня вместе с витебчанкой заболел и ее муж, работающий врачом в областной клинической больнице. Он лечился в перепрофилированном на тот период онкодиспансере, а в настоящее время уже вернулся к работе. "Лежали в разных больницах и переживали друг за друга. Сейчас все хорошо, - добавляет женщина. - Но вероятность заболеть вновь не исключена, так как продолжительность иммунитета от COVID-19 у всех разная. Он может и не выработаться вовсе - все очень индивидуально, поэтому очень важно взять за правило соблюдать общепринятые меры безопасности: масочный режим в общественных местах, чаще мыть руки, придерживаться социальной дистанции".-0-