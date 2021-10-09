COVID, "Нафтан" и Конституция: Кочанова пообщалась со студентами ПГУ

9 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела встречу со студентами и молодыми преподавателями Полоцкого государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что искренне рада быть в родном городе и вузе. Традиционно депутаты и сенаторы общаются с трудовыми коллективами, преподавателями, студентами. Одной из поднятых тем стала пандемия. Спикер верхней палаты парламента призвала присутствующих вакцинироваться и не верить псевдонаучным рассказам о неэффективности вакцины и ее опасности для здоровья.

"Конечно, ситуация серьезная, вирус мутирует. Сейчас больше болеет молодежи, детей и беременных - в первую волну таких пациентов было меньше. Чтобы бороться с этой болезнью, нужно вакцинироваться - это спасение. Страны, которые имеют процент привитых 70 и больше, у них ситуация улучшается. Не понимаю, почему люди сомневаются, нужно ли прививаться. После вакцины осложнения есть у единиц. Да, люди могут заболеть после прививки, но перенесут болезнь в легкой форме. Например, в Гродненской области из числа привитых заболели только 4%", - рассказала Наталья Кочанова. Она добавила, что сама переболела, сразу было достаточно антител, но через некоторое время привилась. Позже планирует ревакцинироваться. "Нужен масочный режим, будем обязательно отслеживать, как носят маски в общественных местах", - добавила председатель Совета Республики.

Молодой преподаватель вуза затронул вопрос будущего референдума по Конституции, какие изменения планируют предложить. В числе высказанных идей на заседании комиссии - придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию, введение уполномоченного по правам человека, создание единого дня голосования - в определенную дату будут выбраны депутаты всех уровней. "Раньше у ВНС был совещательный статус, но сейчас планируется изменить это. Также все поддерживают, что должна остаться президентская форма правления, она себя зарекомендовала", - отметила Наталья Кочанова.

Кроме того, по итогам референдума могут быть расширены полномочия Конституционного суда, предлагается увеличить возраст кандидатов в президенты (40 лет вместо 35), такой человек должен прожить в стране не менее 20 лет. Предварительно в Основном законе подкорректировали 54 статьи, прописали тезисы о молодежи, духовно-нравственном воспитании, исторической памяти, недопустимости переписывания истории Великой Отечественной войны, а также, что брак - это союз мужчины и женщины.

Наталья Кочанова призвала молодых людей критически относится к информации, уметь отличать правду от лжи и манипуляций. В этом важна роль СМИ, присутствия органов власти в интернете. "Суверенитет и независимость, может, не так сложно получить, как сохранить. В нашей стране реализовать себя может любой человек, поэтому Беларусь нужно сохранять, развивать ее. Нельзя поддаваться эмоциям и различным призывам извне, которые идут на развал страны", - сказала она студентам.

Затронули участники диалога и развитие Полоцкого района, модернизацию важного предприятия в регионе - "Нафтана". "Совершенствование завода необходимо. Например, сейчас построили установку замедленного коксования, несколько раз переносились сроки ее запуска, что не очень хорошо. Мы понимаем важность работы завода и поддерживаем его", - рассказала Наталья Кочанова и добавила, что после недавнего пожара на предприятии работает следствие и выясняет причины происшествия. Она также подчеркнула важность ПГУ в подготовке кадров для "Нафтана".

Подводя итоги встречи, председатель Совета Республики отметила, что диалог получился и прошел в душевной атмосфере. "Понравилось, что ребята интересуются вопросами Конституции, развития страны, спортивными мероприятиями, ситуацией с коронавирусом. Были разнообразные темы, в том числе касающиеся водоснабжения и развития Полоцкого района. Ребята не были зациклены на одном вопросе. Студенты смогли услышать ответы на вопросы, а я до них донесла информацию о стране, работе Совета Республики, Молодежного парламента. В будущем нужно, чтобы в нем был представитель от каждого района Беларуси", - сказала Наталья Кочанова и подчеркнула, что со студентами приятно общаться, у них можно почерпнуть много идей. Молодые люди должны нести ответственность за свою страну.

Во время встречи также обсуждали важность занятия спортом, создание белорусской криптовалюты, сотрудничества с государствами, развитие IT-отрасли и сферы образования.-0-

Студентка ПГУ о встрече с Кочановой: это был разговор на равных