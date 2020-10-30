Да будет дом!

В копилке УП "Жабинковская ПМК-10" сотни значимых объектов: жилые дома, детские сады и школы, торговые объекты, сельскохозяйственные и медицинские сооружения... В родном районе предприятие за собственные средства построило первый, и пока единственный, пятиэтажный дом с квартирами свободной планировки.

ПМК с кристальной репутацией

УП "Жабинковская ПМК-10", входящее в структуру "Брестоблсельстроя", создано как основная строительная организация Жабинковщины в 1966-м. Прошло уже почти 55 лет, а предприятие до сих пор занимает в строительной отрасли района лидирующую позицию.

Под руководством Александра Якимука строительная организация располагает профессиональными кадрами и достаточно надежной материально-технической базой. На ее территории работает сразу несколько цехов. Например, на пилораме изготавливают материалы, необходимые при строительных работах. Имеются также два бетонных узла. Бетон, качество которого подтверждают сертификаты, используется не только для собственных нужд. Часть продукции реализуется сторонним организациям. Арматурный цех отвечает за выпуск закладных деталей. В цеху железобетонных изделий изготавливают перемычки и блоки.

Одним из последних запущен цех по производству тротуарной плитки толщиной 6 и 8 сантиметров и бордюра.

– Специально для производства плитки построили новый цех, закупили необходимое оборудование, обучили людей. И эта продукция используется не только при строительстве наших объектов. Ее активно заказывают сторонние организации, покупают для своих подворий владельцы частных домов, – отмечает главный инженер УП "Жабинковская ПМК-10" Андрей Северенюк.

– Сейчас, например, для благоустройство территории одного из многоэтажных жилых домов нам ее потребуется не меньше 1800 квадратов. А когда ты еще сам производишь, то это значительная экономия средств даже на одной транспортировке. Ведь раньше ее приходилось везти из Белоозерска, а это почти 90 километров в одну сторону.

Отлаженный трудовой процесс цехов и всего коллектива, по мнению главного инженера, позволяет из года в год наращивать объемы строительства объектов и гарантировать заказчикам не только качественное выполнение всех работ, но и соблюдение оговоренных сроков.

Гордость строителя

Один из масштабных объектов – самая большая в Брестской области средняя школа №11. Современное здание рассчитано на 2000 учеников, здесь около 100 кабинетов, лекционные комнаты, игровой, тренажерный и хореографический залы. Открылась школа в 2019-м, ее построили всего за два года. В этом процессе задействовали больше десятка ПМК со всего региона. Самый широкий фронт работ доверили специалистам из Жабинки.

Не менее важный объект, где ПМК-10 выступает в роли подрядчика, – это строящийся в Бресте многопрофильный медицинский комплекс.

– Закладку фундамента б дущего медицинского центра, который, к слову, будет самым крупным на Брестчине, начали еще в прошлом году. Наши специалисты сегодня выполняют на этом объекте общестроительные работы: каменную кладку, устройство кровли, установку окон, – перечисляет Андрей Маркиянович.

Вместе с этим организация занята и возведением новых сельскохозяйственных объектов на территории местных хозяйств. Например, сейчас работники ПМК-10 задействованы на стройплощадке в агрогородке Большие Яковчицы.

– Строим два коровника на 720 голов и новый доильно-молочный блок, который будет работать по технологии карусель – уникальной для здешних мест, – говорит главный инженер. – Это для нас новый опыт, раньше никогда не приходилось ничего подобного строить. Поэтому трудимся не только с интересом, но и с большой ответственностью.

Жилье мое

Пожалуй, главным направлением в деятельности УП "Жабинковская ПМК-10" во все времена было строительство жилых домов. Если сложить все многоэтажки, которые за эти годы возвели в разных регионах местные строители, наверняка получился бы не один районный центр.

– Жабинка развивается и прирастает новым микрорайоном. Мы в этом деле принимаем активное участие. Из новых объектов на нашем счету два пятиэтажных дома на 40 квартир. Первый сдали еще в декабре 2019 года. Второй дом строим за собственные средства. Он вот-вот будет готов к заселению: 14 квартир из сорока получат жабинковцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, – отмечает Андрей Северенюк. – Строим дома в Кобрине, один из которых сдали в июле этого года. К тому же мы не просто возводим жилой дом, а отвечаем и за благоустройство территории вокруг него, обустройство парковочных мест.

В 2018-м УП "Жабинковская ПМК впервые построило 60-квартирный многоэтажный дом за счет собственных средств. Ноу-хау единственного подобного объекта в районе стала свободная планировка квартир.

Созидатели!

Сегодня предприятие может по праву считать себя достойным конкурентом на рынке строительных услуг, который привлекает заказчиков не только доступной ценой, но и высоким качеством проделанной работы. Руководство предприятия уверено: такую репутацию удалось завоевать только благодаря коллективу – команде настоящих профессионалов.

В организации трудится почти 200 человек, в числе которых каменщики, бетонщики, сварщики, монтажники и другие. Многие из них этой профессии посвятили всю жизнь. Сам Андрей Северенюк в ПМК-10 с 2008 года: начинал мастером, затем был прорабом, а последние два года трудится главным инженером.

– Хороший у нас коллектив, главное – ответственный и дисциплинированный, ведь на строительной площадке это самые главные качества!

Марина МАНУЙЛИК

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

В автопарке ПМК-10 есть вся техника, необходимая в строительной сфере: краны, в том числе 50-тонный, миксера, машины с полуприцепами (длинномеры) и другие агрегаты.

Модные тренды строительства: фасады новых пятиэтажек в Жабинке украшают яркие красочные граффити, которые своими силами рисуют работники ПМК-10.

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