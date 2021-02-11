Дальнейшая модернизация сферы здравоохранения обеспечит здоровое развитие страны - мнение

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшая модернизация сферы здравоохранения обеспечит здоровое развитие страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Павел Ореховский, комментируя доклад главы государства на VI Всебелорусском народном собрании.

"В своем докладе Александр Лукашенко затронул все наиболее важные вопросы в жизни нашего государства. Политика, экономика, культура, образование, социальная сфера и, конечно же, здравоохранение. Дальнейшая модернизация сферы здравоохранения обеспечит нашей стране здоровое развитие в будущем, - отметил Павел Ореховский. - Прошлый год показал все сильные и слабые стороны белорусской медицины. Мы увидели, с какой самоотдачей и ответственностью подошли наши медики к борьбе с коронавирусной инфекцией. И что важно - государство всесторонне поддержало и продолжает поддерживать нашу сферу".

Одно из важных направлений работы на будущую пятилетку - дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения страны. "В последние годы усилилась работа по модернизации учреждений здравоохранения по всей стране. И мы видим это на примере нашей области - в регионах и областном центре появляются современные поликлиники и больницы, не уступающие столичным. Наша больница тоже серьезно преобразилась за последние годы. При поддержке Президента и руководства области мы модернизировали наш роддом. Теперь это перинатальный центр III уровня. За прошлый год у нас родились почти 4 тыс. деток. Мамы и их новорожденные получают здесь всю необходимую и высококвалифицированную помощь", - подчеркнул главврач больницы.

Могилевская городская больница скорой медицинской помощи сегодня - это многопрофильная больница на 940 коек. Здесь оказывают помощь жителям областного центра и Могилевского района. Работает несколько отделений областного уровня: нейрохирургическое отделение и отделение для лечения острых нарушений мозгового кровообращения. "Сейчас нельзя останавливаться в развитии здравоохранения. В нашей стране, как и во всем мире, эта сфера очень затратная и высоко нагружена технологически. Нам нужно прирастать новыми площадями, которые будут эффективно использоваться на благо наших граждан, необходимо обновлять оборудование и осваивать новые медицинские технологии, - отметил Павел Ореховский. - Большие планы на будущую пятилетку и у нашей больницы. Мы получили предварительное одобрение главы государства на выделение значительного финансирования для дальнейшей модернизации городской больницы. Мы планируем построить новый корпус - экстренной церебро-кардиоваскулярной хирургии. Здесь будут лечить те заболевания, которые на данный момент лидируют в структуре смертности населения в нашей стране. Это болезни системы кровообращения. Новый корпус будет заточен под лечение острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе и хирургически. Кроме этого, здесь будут лечить нетравматические повреждения головного мозга и патологии сердца. Начать строительство планируем в этом году, а закончить - уже к 2023 году. Это очень быстрые темпы для такого серьезного объекта".

Могилевчанка Инна Бушуева во второй раз стала мамой. Женщина родила девочку 9 февраля в роддоме Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи. Это второй ребенок в семье. И даже находясь в роддоме, женщина не пропустила прямую трансляцию масштабного форума. "Мне было интересно узнать, что будет ждать нашу страну, меня и мою семью в ближайшее время. Первую дочку я родила здесь же 16 лет назад. И могу сказать, что за это время наша медицина сделала серьезный шаг вперед. Светлые и красивые палаты, современное оборудование и профессиональный коллектив, которому не страшно доверить жизнь и здоровье своего ребенка, - поделилась Инна Бушуева. - Доступность и высокое качество медицинских услуг, на мой взгляд, одно из важнейших условий для будущего развития нашей страны. В Беларуси главной ценностью остаются люди. Сегодня об этом говорили на Всебелорусском народном собрании. Для нашей комфортной, а главное, здоровой жизни в стране делается многое. И важно, что в будущем такой подход будет сохраняться".-0-